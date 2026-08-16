Meghökkentő bemutatkozás: Gróf Dávid ötven méterről kapott gólt – videó

Finoman szólva sem alakult a legszebben Gróf Dávid bemutatkozása a Diósgyőri VTK színeiben, amely a labdarúgó NB II szombati játéknapján hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az FC Ajka ellen. A vendégek az első félidő végén úgy szerezték vezetést, hogy támadó középpályásuk, Szabó Bence a kezdőkörből észrevette, hogy Gróf kint áll a kapujából, és kitűnő megoldással a gólvonalon túlra ívelte a labdát...



LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–FC AJKA 1–1 (0–1)

Miskolc, DVTK Stadion, 2102 néző. Vezette: Iványi Gábor (Juhász Bálint, Vargha Tamás)

DVTK: Gróf – Farkas R. (Krone, 67.), Szatmári Cs., Tamás M., Bokros – Holdampf, Bényei (Kovalenko, 75.) – Molnár G., Vass L., Mucsányi Márk (Gálfi, 84.) – Babinszky (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Takács Péter

AJKA: Simon B. – Tóth G. (Kopácsi, 26.; Szarka, 84.), Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos (Doncsecz, 67.), Szabó B., Artner D. – Pintér F. (Csóka Dominik, 84.). Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Mucsányi Márk (74.), ill. Szabó B. (45+2.)