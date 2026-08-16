Nemzeti Sportrádió

Meghökkentő bemutatkozás: Gróf Dávid ötven méterről kapott gólt – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.08.16. 10:25
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Gróf Dávid itt megfelelően koncentrál, az első játékrész végén viszont nem így tett... (Fotó: Diósgyőri VTK/Facebook)
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bemutatkozás labdarúgó NB II Diósgyőri VTK Gróf Dávid
Finoman szólva sem alakult a legszebben Gróf Dávid bemutatkozása a Diósgyőri VTK színeiben, amely a labdarúgó NB II szombati játéknapján hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az FC Ajka ellen. A vendégek az első félidő végén úgy szerezték vezetést, hogy támadó középpályásuk, Szabó Bence a kezdőkörből észrevette, hogy Gróf kint áll a kapujából, és kitűnő megoldással a gólvonalon túlra ívelte a labdát...


LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–FC AJKA 1–1 (0–1)
Miskolc, DVTK Stadion, 2102 néző. Vezette: Iványi Gábor (Juhász Bálint, Vargha Tamás)
DVTK: Gróf – Farkas R. (Krone, 67.), Szatmári Cs., Tamás M., Bokros – Holdampf, Bényei (Kovalenko, 75.) – Molnár G., Vass L., Mucsányi Márk (Gálfi, 84.) – Babinszky (Borvető, a szünetben). Vezetőedző: Takács Péter
AJKA: Simon B. – Tóth G. (Kopácsi, 26.; Szarka, 84.), Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos (Doncsecz, 67.), Szabó B., Artner D. – Pintér F. (Csóka Dominik, 84.). Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: Mucsányi Márk (74.), ill. Szabó B. (45+2.)

 

 

bemutatkozás labdarúgó NB II Diósgyőri VTK Gróf Dávid
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