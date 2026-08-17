Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna megelőzte Udvardy Pannát a tenisz-világranglistán

2026.08.17. 10:30
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Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
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világranglista Arina Szabalenka Gálfi Dalma WTA Bondár Anna Udvardy Panna
Két helyet javítva legutóbbi pozícióján Bondár Anna a 76. helyen áll a női teniszezők világranglistáján, megelőzve honfitársát, Udvardy Pannát.

Immár Bondár Anna számít az első számú magyar női játékosnak, miután két helyet javítva a 76. pozícióba lépett előre a világranglistán. a női versenyeket szervező WTA honlapja szerint az 27 éves Udvardy Panna egy helyet rontva a 77. helyre csúszott vissza, míg a magyarok közül Gálfi Dalma újra a 156., vagyis visszaszerezte két héttel korábbi helyezését. Több magyar női teniszező továbbra sincs a legjobb 200-ban.

Az élen a sorrend nem változott: a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina, illetve két amerikai, Jessica Pegula és Coco Gauff előtt. Az ötödik helyre viszont a lengyel Iga Swiatek lépett előre, miután csütörtökön a torontói torna döntőjében a volt világelső legyőzte Ribakinát.

 

világranglista Arina Szabalenka Gálfi Dalma WTA Bondár Anna Udvardy Panna
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