Bondár Anna megelőzte Udvardy Pannát a tenisz-világranglistán

Immár Bondár Anna számít az első számú magyar női játékosnak, miután két helyet javítva a 76. pozícióba lépett előre a világranglistán. a női versenyeket szervező WTA honlapja szerint az 27 éves Udvardy Panna egy helyet rontva a 77. helyre csúszott vissza, míg a magyarok közül Gálfi Dalma újra a 156., vagyis visszaszerezte két héttel korábbi helyezését. Több magyar női teniszező továbbra sincs a legjobb 200-ban.

Az élen a sorrend nem változott: a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina, illetve két amerikai, Jessica Pegula és Coco Gauff előtt. Az ötödik helyre viszont a lengyel Iga Swiatek lépett előre, miután csütörtökön a torontói torna döntőjében a volt világelső legyőzte Ribakinát.