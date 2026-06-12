Nemzeti Sportrádió

NB II: Berndt András a Csákvár új vezetőedzője – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.06.12. 12:54
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Fotó: aqvitalfc.hu
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Berndt András vezetőedző Aqvital FC Csákvár
Előzetes információinknak megfelelően az utánpótlás eddigi vezetőjét, Berndt Andrást nevezte ki vezetőedzőjének az NB II-es Aqvital FC Csákvár – a 33 éves szakember külföldi mesterképzéseit Barcelonában, Portóban és a Real Madridnál végezte.

Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése: Berndt András lett az NB II-es Aqvital FC Csákvár vezetőedzője – adta hírül hivatalos honlapján a klub. A 33 éves szakember korábban Visinka Ede asszisztensedzőjeként, 2021-től mostanáig pedig utánpótlás-szakágvezetőként dolgozott a sárga-kékeknél, így nem kell bemutatni a helyi szurkolóknak.

Berndt segédedzője az ötszörös magyar válogatott, egykori ferencvárosi, győri és kispesti labdarúgó, Takács Ákos lesz, kapusedzőként Szűcs Lajos, erőnléti edzőként Tóth Tibor, videóelemzőként Békési Bálint, technikai vezetőként Boros Árpád, masszőrként Hajnal Zalán segíti a munkáját.

„Tudatosan készültem az edzősködésre, és a tény, hogy nem lettem profi játékos, hatalmas motivációt adott és ad a mai napig, hogy fejlesszem magam és a legmagasabb szinten dolgozhassak egyszer; talán ennek köszönhető az elhivatottságom – fogalmazott egy korábbi interjúban a feol.hu-nak Berndt András. – 2021 júliusa óta vagyok a Csákvári Torna Klub utánpótlás-vezetője, és ezzel egy időben kezdtem el a külföldi mesterképzéseimet Barcelonában, Portóban és a Real Madridnál.”

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Berndt András vezetőedző Aqvital FC Csákvár
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