Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: kinevezte új vezetőedzőjét a Szolnok – hivatalos

2026.06.20. 10:50
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Mikko Larkas (Fotó: Getty Images)
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férfi kosárlabda NB I Mikko Larkas Szolnoki Olajbányász vezetőedző
A finn Mikko Larkas lett a Magyar Kupa-címvédő Szolnok férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője.

A klub közösségi oldalának szombati híradása szerint Mikko Larkas 2013 és 2019 között a Helsinki Seagulls, majd négy idényen keresztül a Vantaan Pussihukat Juniorit együttesét irányította. Ezt követően a francia SIG Strasbourg, majd a Limoges CSP másodedzője volt, utóbbinál később vezetőedzőként is tevékenykedett. Az előző évadban a Trefl Sopot vezetőedzőjeként Lengyel Kupát nyert.

Larkas a finn korosztályos válogatottak szövetségi edzőjeként is dolgozott, a felnőtt nemzeti csapat másodedzőjeként pedig részt vett a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon, valamint a 2023-as világbajnokságon.

A bajnoki ezüstérmes Szolnok június 9-én jelentette be, hogy a csapatot az előző idényben irányító Vedran Bosnic távozik a vezetőedzői posztról.

 

férfi kosárlabda NB I Mikko Larkas Szolnoki Olajbányász vezetőedző
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