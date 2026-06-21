Matajsz Márk: A sikeréhséggel nem lesz probléma

Bajnoki és Magyar Kupa-arany, valamint Bajnokok Ligája-ezüstérem a ferencvárosi hölgyek mérlege a 2025–2026-os kiírásban. A múlt heti, máltai BL négyes döntőben a kitűzött célt, az éremszerzést elérte az együttes a fináléba jutással, sőt, karnyújtásnyira volt a trófeától, végül 14–14 után ötméteresekkel kapott ki a görög Olympiakosztól.

„Múlt szombat éjszaka leszállt a gép, elbúcsúztunk egymástól a Népligetben, mindenki megkezdte a szabadságát vagy készül a válogatott időszakra. Olyan sokat azóta nem beszéltünk a lányokkal, de azért tartjuk a kapcsolatot, látom a megnyilvánulásaikat, ezekből az jön le, mindenkit büszkeséggel tölt el, amit elértünk. Csodás utazás volt az idény, szép lassan mindenki megemészti a történteket, és csak a pozitívumok maradnak mindenkiben” – mondta Matajsz Márk vezetőedző.

A szakembert külön büszkeséggel tölti el az az összetartás, amely mindvégig jellemezte a csapatát jellemezte.

„Nagyon együtt vannak a lányok, sosem történt olyan, hogy egymásban keresték a hibát. Azt nekem kell kiderítenem, mi az a kevés, ami hiányzott a Bajnokok Ligája-sikerhez, illetve ezt természetesen meg kell beszélnünk egymással is, de most nem ennek van itt az ideje, csak a jóra szabad gondolni, mert megsüvegelendő, amit elértünk.”