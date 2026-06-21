Nemzeti Sportrádió

Matajsz Márk: A sikeréhséggel nem lesz probléma

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.06.21. 16:21
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Matajsz Márk szerint csak a jóra szabad gondolniuk az elmúlt idény kapcsán (Fotó: Török Attila)
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FTC női vízilabda vezetőedző Matajsz Márk
Az FTC-Telekom női vízilabdacsapatának vezetőedzője szerint most az a feladatuk, hogy értékeljék a maguk mögött hagyott idényben elért eredményeket.

Bajnoki és Magyar Kupa-arany, valamint Bajnokok Ligája-ezüstérem a ferencvárosi hölgyek mérlege a 2025–2026-os kiírásban. A múlt heti, máltai BL négyes döntőben a kitűzött célt, az éremszerzést elérte az együttes a fináléba jutással, sőt, karnyújtásnyira volt a trófeától, végül 14–14 után ötméteresekkel kapott ki a görög Olympiakosztól.

„Múlt szombat éjszaka leszállt a gép, elbúcsúztunk egymástól a Népligetben, mindenki megkezdte a szabadságát vagy készül a válogatott időszakra. Olyan sokat azóta nem beszéltünk a lányokkal, de azért tartjuk a kapcsolatot, látom a megnyilvánulásaikat, ezekből az jön le, mindenkit büszkeséggel tölt el, amit elértünk. Csodás utazás volt az idény, szép lassan mindenki megemészti a történteket, és csak a pozitívumok maradnak mindenkiben” – mondta Matajsz Márk vezetőedző.

A szakembert külön büszkeséggel tölti el az az összetartás, amely mindvégig jellemezte a csapatát jellemezte.

„Nagyon együtt vannak a lányok, sosem történt olyan, hogy egymásban keresték a hibát. Azt nekem kell kiderítenem, mi az a kevés, ami hiányzott a Bajnokok Ligája-sikerhez, illetve ezt természetesen meg kell beszélnünk egymással is, de most nem ennek van itt az ideje, csak a jóra szabad gondolni, mert megsüvegelendő, amit elértünk.”

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Matajsz a „megnyilvánulásokon” két klasszis légiósa, a görög Elef­theria Plevritu és a spanyol Beatriz Ortiz nyilatkozatára is gondolhatott, mindketten kiemelték, emberileg mennyit adott nekik, hogy a Fradi közösségéhez tartozhatnak.

„Nagy élmény volt olvasni mindkettejük szavait, két világklasszisról van szó, akik annyi mindent nyertek  már a BL-en kívül is, olimpiát vagy épp világbajnokságot – azt hinné az ember, nekik ez az egész már ujjgyakorlat, de nem, őket is nagyon megérintette a csapat,  a közeg, akarták az újabb sikereket, és óriási érzelmek szabadultak fel bennük, amelyek remélem, előnyünkre válnak a következő idényben.”

Jó egy hónap pihenőt kapnak azok a játékosok, akik nem szerepelnek a júliusi, sydney-i világkupadöntőn – ők a tervek szerint július közepén kezdik meg fokozatosan a felkészülést a következő idényre. A válogatottakból visszatérők is kapnak majd némi pihenőt, a tervek szerint augusztus közepén állhat össze újra a teljes ferencvárosi keret.

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A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi együtteséhez, az olasz Pro Reccóhoz.

„A sikeréhséggel biztosan nem lesz probléma, leszállt a gépünk, eltelt néhány nap, pihenünk kicsit, végigmegy a válogatott program, majd elkezdjük a felkészülést, jön az első bajnoki meccs, elindulnak a sorozatok – bőven lesz feladatunk tehát, van még miért küzdeni, a játékosok motiváltak, nem kell őket noszogatni, tudják, hogy mi a dolgunk. Biztos vagyok benne, hogy a folytatásban is megtesznek mindent a további sikerekért” – zárta gondolatait Matajsz Márk.

FTC női vízilabda vezetőedző Matajsz Márk
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