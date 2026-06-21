Matajsz Márk: A sikeréhséggel nem lesz probléma
Bajnoki és Magyar Kupa-arany, valamint Bajnokok Ligája-ezüstérem a ferencvárosi hölgyek mérlege a 2025–2026-os kiírásban. A múlt heti, máltai BL négyes döntőben a kitűzött célt, az éremszerzést elérte az együttes a fináléba jutással, sőt, karnyújtásnyira volt a trófeától, végül 14–14 után ötméteresekkel kapott ki a görög Olympiakosztól.
„Múlt szombat éjszaka leszállt a gép, elbúcsúztunk egymástól a Népligetben, mindenki megkezdte a szabadságát vagy készül a válogatott időszakra. Olyan sokat azóta nem beszéltünk a lányokkal, de azért tartjuk a kapcsolatot, látom a megnyilvánulásaikat, ezekből az jön le, mindenkit büszkeséggel tölt el, amit elértünk. Csodás utazás volt az idény, szép lassan mindenki megemészti a történteket, és csak a pozitívumok maradnak mindenkiben” – mondta Matajsz Márk vezetőedző.
A szakembert külön büszkeséggel tölti el az az összetartás, amely mindvégig jellemezte a csapatát jellemezte.
„Nagyon együtt vannak a lányok, sosem történt olyan, hogy egymásban keresték a hibát. Azt nekem kell kiderítenem, mi az a kevés, ami hiányzott a Bajnokok Ligája-sikerhez, illetve ezt természetesen meg kell beszélnünk egymással is, de most nem ennek van itt az ideje, csak a jóra szabad gondolni, mert megsüvegelendő, amit elértünk.”
Matajsz a „megnyilvánulásokon” két klasszis légiósa, a görög Eleftheria Plevritu és a spanyol Beatriz Ortiz nyilatkozatára is gondolhatott, mindketten kiemelték, emberileg mennyit adott nekik, hogy a Fradi közösségéhez tartozhatnak.
„Nagy élmény volt olvasni mindkettejük szavait, két világklasszisról van szó, akik annyi mindent nyertek már a BL-en kívül is, olimpiát vagy épp világbajnokságot – azt hinné az ember, nekik ez az egész már ujjgyakorlat, de nem, őket is nagyon megérintette a csapat, a közeg, akarták az újabb sikereket, és óriási érzelmek szabadultak fel bennük, amelyek remélem, előnyünkre válnak a következő idényben.”
Jó egy hónap pihenőt kapnak azok a játékosok, akik nem szerepelnek a júliusi, sydney-i világkupadöntőn – ők a tervek szerint július közepén kezdik meg fokozatosan a felkészülést a következő idényre. A válogatottakból visszatérők is kapnak majd némi pihenőt, a tervek szerint augusztus közepén állhat össze újra a teljes ferencvárosi keret.
„A sikeréhséggel biztosan nem lesz probléma, leszállt a gépünk, eltelt néhány nap, pihenünk kicsit, végigmegy a válogatott program, majd elkezdjük a felkészülést, jön az első bajnoki meccs, elindulnak a sorozatok – bőven lesz feladatunk tehát, van még miért küzdeni, a játékosok motiváltak, nem kell őket noszogatni, tudják, hogy mi a dolgunk. Biztos vagyok benne, hogy a folytatásban is megtesznek mindent a további sikerekért” – zárta gondolatait Matajsz Márk.