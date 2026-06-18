Nemzeti Sportrádió

Megvan, hol folytatja Filkor Attila sportigazgatóként – hivatalos

F. B.F. B.
2026.06.18. 22:46
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Szentlőrinc Filkor Attila NB II Budafok
A 37 éves Filkor Attila négy budafoki idény után Szentlőrincen folytatja, és a teljes sportszakmai munka vezetéséért fog felelni – számolt be róla a baranyai klub honlapja.

A 37 esztendős, játékosként hatszoros válogatott Filkor Attila pályafutását az MTK Budapest gárdájánál kezdte, majd fiatalon kikerült Olaszországba, ahol – egy franciaországi kitérővel – nyolc esztendőt töltött el. 2015-ben tért vissza Magyarországra, ahol egy újpesti és egy gyirmóti idényt követően a Budafoki MTE-nél fejezte be pályafutását több mint 100 lejátszott mérkőzéssel, ráadásul a piros-fekete gárdával 2020-ban feljutott az NB I-be.

Filkor 2022-ben vonult vissza a labdarúgástól, és még abban évben kinevezték a Budafok sportigazgatójának, amely pozícióban négy esztendőt töltött el. A klub aztán másfél héttel ezelőtt közös megegyezéssel szerződést bontott vele (utódja Veszelinov Vladimir lett Budafokon).

Filkor Attila a teljes sportszakmai munka vezetéséért fog felelni a baranyai klubnál.

 

Szentlőrinc Filkor Attila NB II Budafok
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