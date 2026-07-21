ÉSZAKKELETI CSOPORT
DÉLKELETI CSOPORT
DÉLNYUGATI CSOPORT
LABDARÚGÓ NB III, ÉSZAKNYUGATI CSOPORT, 2026–2027
1. FORDULÓ
Július 25., szombat
Zalaegerszegi TE FC II–VSC 2015 Veszprém
Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II
Credobus Mosonmagyaróvár–Sárisápi BSE
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Király SE
Komárom VSE–1908 SZAC Budapest
Dorogi Bányász FC–Balatonalmádi SE
Július 26., vasárnap
ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya
Haladás FC–FC Sopron
2. FORDULÓ
Augusztus 5., szerda
1908 SZAC Budapest–Zalaegerszegi TE FC II
VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
Király SE–Dorogi Bányász FC
Balatonalmádi SE–Credobus Mosonmagyaróvár
Sárisápi BSE–Haladás FC
Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC
Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE
FC Sopron–ETO Akadémia
3. FORDULÓ
Augusztus 8., szombat
Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE
Bicskei TC–FC Sopron
Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest
Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém
Augusztus 9., vasárnap
ETO Akadémia–Sárisápi BSE
Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya
Haladás FC–Balatonalmádi SE
4. FORDULÓ
Augusztus 15., szombat
VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár
Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II
Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
Király SE–Haladás FC
Sárisápi BSE–Bicskei TC
FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya
Augusztus 16., vasárnap
1908 SZAC Budapest–Dorogi Bányász FC
Balatonalmádi SE–ETO Akadémia
5. FORDULÓ
Augusztus 26., szerda
Bicskei TC–Balatonalmádi SE
ETO Akadémia–Király SE
Credobus Mosonmagyaróvár–1908 SZAC Budapest
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Zalaegerszegi TE FC II
Opus Tigáz Tatabánya–Sárisápi BSE
Puskás Akadémia FC II–FC Sopron
Haladás FC–VSC 2015 Veszprém
Dorogi Bányász FC–Komárom VSE