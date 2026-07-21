A 2026–2027-es idényben ismét 64 együttes alkotja a labdarúgó NB III mezőnyét. A négy 16 csapatos csoport őszi szezonjának küzdelmei július 25-től november 22-ig tartanak, a tavaszi szezon pedig február 28-án a 18. fordulóval veszi kezdetét, majd május 23-án zárul. A versenykiírás szerint a négy csoport bajnoka május utolsó és június első hétvégéjén két párban oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik, és a két győztes jut fel az NB II-be. A négy csoport 14–16. helyezettjei kiesnek a harmadosztályból.

ÉSZAKKELETI CSOPORT

DÉLKELETI CSOPORT

DÉLNYUGATI CSOPORT LABDARÚGÓ NB III, ÉSZAKNYUGATI CSOPORT, 2026–2027 1. FORDULÓ

Július 25., szombat

Zalaegerszegi TE FC II–VSC 2015 Veszprém

Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II

Credobus Mosonmagyaróvár–Sárisápi BSE

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Király SE

Komárom VSE–1908 SZAC Budapest

Dorogi Bányász FC–Balatonalmádi SE

Július 26., vasárnap

ETO Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya

Haladás FC–FC Sopron 2. FORDULÓ

Augusztus 5., szerda

1908 SZAC Budapest–Zalaegerszegi TE FC II

VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

Király SE–Dorogi Bányász FC

Balatonalmádi SE–Credobus Mosonmagyaróvár

Sárisápi BSE–Haladás FC

Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC

Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE

FC Sopron–ETO Akadémia 3. FORDULÓ

Augusztus 8., szombat

Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE

Bicskei TC–FC Sopron

Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest

Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém

Augusztus 9., vasárnap

ETO Akadémia–Sárisápi BSE

Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya

Haladás FC–Balatonalmádi SE 4. FORDULÓ

Augusztus 15., szombat

VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár

Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II

Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

Király SE–Haladás FC

Sárisápi BSE–Bicskei TC

FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya

Augusztus 16., vasárnap

1908 SZAC Budapest–Dorogi Bányász FC

Balatonalmádi SE–ETO Akadémia 5. FORDULÓ

Augusztus 26., szerda

Bicskei TC–Balatonalmádi SE

ETO Akadémia–Király SE

Credobus Mosonmagyaróvár–1908 SZAC Budapest

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Zalaegerszegi TE FC II

Opus Tigáz Tatabánya–Sárisápi BSE

Puskás Akadémia FC II–FC Sopron

Haladás FC–VSC 2015 Veszprém

Dorogi Bányász FC–Komárom VSE A TELJES PROGRAM AZ MLSZ OLDALÁN ÉRHETŐ EL.