ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
DÉLKELETI CSOPORT
DÉLNYUGATI CSOPORT
LABDARÚGÓ NB III, ÉSZAKKELETI CSOPORT, 2026–2027
1. FORDULÓ
Július 25., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
Gödöllői SK–Salgótarjáni BTC
Debreceni VSC II–Hajdúnánás FK
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye
Július 26., vasárnap
Kisvárda Master Good II–Mátészalkai MTK
Tarpa SC–Füzesabonyi SC
Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC
Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE
2. FORDULÓ
Augusztus 5., szerda
Eger SE–Tiszafüredi VSE
Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE
Debreceni EAC–Tarpa SC
Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II
Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II
Mátészalkai MTK–Gödöllői SK
Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
3. FORDULÓ
Augusztus 8., szombat
Gödöllői SK–Hajdúnánás FK
Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC
Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye
Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK
Augusztus 9., vasárnap
Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC
Tarpa SC–Eger SE
Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
4. FORDULÓ
Augusztus 15., szombat
Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE
Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC
Debreceni EAC–Debreceni VSC II
Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II
Augusztus 16., vasárnap
Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Gödöllői SK
Bacsó Beton-Cigánd SE–Salgótarjáni BTC
Hajdúnánás FK–Mátészalkai MTK
5. FORDULÓ
Augusztus 26., szerda
Gödöllői SK–Füzesabonyi SC
Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC
Debreceni VSC II–Eger SE
Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye
Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE
Mátészalkai MTK–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
Salgótarjáni BTC–Hajdúnánás FK