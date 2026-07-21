A 2026–2027-es idényben ismét 64 együttes alkotja a labdarúgó NB III mezőnyét. A négy 16 csapatos csoport őszi szezonjának küzdelmei július 25-től november 22-ig tartanak, a tavaszi szezon pedig február 28-án a 18. fordulóval veszi kezdetét, majd május 23-án zárul. A versenykiírás szerint a négy csoport bajnoka május utolsó és június első hétvégéjén két párban oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik, és a két győztes jut fel az NB II-be. A négy csoport 14–16. helyezettjei kiesnek a harmadosztályból.

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

DÉLKELETI CSOPORT

DÉLNYUGATI CSOPORT LABDARÚGÓ NB III, ÉSZAKKELETI CSOPORT, 2026–2027 1. FORDULÓ

Július 25., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

Gödöllői SK–Salgótarjáni BTC

Debreceni VSC II–Hajdúnánás FK

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye

Július 26., vasárnap

Kisvárda Master Good II–Mátészalkai MTK

Tarpa SC–Füzesabonyi SC

Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC

Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE 2. FORDULÓ

Augusztus 5., szerda

Eger SE–Tiszafüredi VSE

Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE

Debreceni EAC–Tarpa SC

Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II

Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II

Mátészalkai MTK–Gödöllői SK

Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3. FORDULÓ

Augusztus 8., szombat

Gödöllői SK–Hajdúnánás FK

Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC

Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye

Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK

Augusztus 9., vasárnap

Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC

Tarpa SC–Eger SE

Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 4. FORDULÓ

Augusztus 15., szombat

Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE

Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC

Debreceni EAC–Debreceni VSC II

Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II

Augusztus 16., vasárnap

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Gödöllői SK

Bacsó Beton-Cigánd SE–Salgótarjáni BTC

Hajdúnánás FK–Mátészalkai MTK 5. FORDULÓ

Augusztus 26., szerda

Gödöllői SK–Füzesabonyi SC

Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC

Debreceni VSC II–Eger SE

Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye

Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE

Mátészalkai MTK–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

Salgótarjáni BTC–Hajdúnánás FK A TELJES PROGRAM AZ MLSZ OLDALÁN ÉRHETŐ EL.