NB III: a Békéscsaba egy nappal a rajt előtt bejelentette új játékosait és vezetőedzőjét

„Kuznyecov Szergej fogja irányítani csapatunkat a 2026–2027-es idényben – írja a Békéscsaba 1912 Előre Facebook-oldala. – A nyári átigazolási időszakban csapatunk szinte teljes átalakuláson ment keresztül. A keret kialakításánál tudatosan a fiatal, tehetséges, fejlődni vágyó labdarúgókra helyeztük a hangsúlyt, akik hosszú távon is meghatározó szerepet tölthetnek be a Békéscsaba 1912 Előre életében. Örömmel mutatjuk be új játékosainkat.”

A BÉKÉSCSABA ÚJ IGAZOLÁSAI

Kapusok: Bánfalvi Gergő, Balogh Szilárd

Védők: Pécskai Csongor, Vágó Gábor, Nica Patrick, Krajcsó Krisztián, Domján Márk, Lajcsik Vencel

Középpályások: László Mátyás, Bodor Zoltán, Fischl Simon

Támadók: Horváth Szabolcs, Major Szabolcs

Az érkező játékosok mellett a klub megállapodott a folytatásról Mágocsi Bencével, Maronyay Zalánnal, Oláh Rolanddal, Lyachó Bencével, Oláh Ákossal, Nagy Gergővel, Borbély Zsomborral, Schrenck Rajmunddal és Balla Kevinnel is.

LABDARÚGÓ NB III, DÉLKELETI CSOPORT

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

Július 25., szombat

16.00: Szegedi VSE–Vasas FC II

17.30: III. kerületi TVE–Csepel SC

17.30: Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC

17.30: Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE

Július 26., vasárnap

11.00: Újpest FC II–BKV Előre

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre

17.30: ESMTK–Monor SE

17.30: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II



