Nemzeti Sportrádió

NB III: a Békéscsaba egy nappal a rajt előtt bejelentette új játékosait és vezetőedzőjét

P. K.P. K.
2026.07.25. 10:47
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Kuznyecov Szergej 2022 és 2024 között a DVTK-t is irányította (Fotó: Török Attila)
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NB II Békéscsaba 1912 Előre NB III
A Békéscsaba vasárnap a Kispest-Honvéd II ellen kezdi a labdraúgó NB III 2026–2027-es idényét – a klub a bajnokság szombati rajtja előtt pénteken bejelentette a keretét és vezetőedzőjét is.

 

Korábbi hírünknek megfelelően a legutóbb Győrben dolgozó Kuznyecov Szergej lett az NB II-ből kieső Békéscsaba új vezetőedzője.

Labdarúgó NB II
2026.07.13. 21:27

NB III: Kuznyecov Szergej lett a Békéscsaba vezetőedzője

Kuznyecov elődje Balog Zsolt marad a klubnál, sportigazgatóként folytatja, Pásztor József viszont már semmilyen tisztséget sem tölt be a klubnál.

 

 „Kuznyecov Szergej fogja irányítani csapatunkat a 2026–2027-es idényben – írja a Békéscsaba 1912 Előre Facebook-oldala. – A nyári átigazolási időszakban csapatunk szinte teljes átalakuláson ment keresztül. A keret kialakításánál tudatosan a fiatal, tehetséges, fejlődni vágyó labdarúgókra helyeztük a hangsúlyt, akik hosszú távon is meghatározó szerepet tölthetnek be a Békéscsaba 1912 Előre életében. Örömmel mutatjuk be új játékosainkat.”

A BÉKÉSCSABA ÚJ IGAZOLÁSAI
Kapusok: Bánfalvi Gergő, Balogh Szilárd
Védők: Pécskai Csongor, Vágó Gábor, Nica Patrick, Krajcsó Krisztián, Domján Márk, Lajcsik Vencel
Középpályások: László Mátyás, Bodor Zoltán, Fischl Simon
Támadók: Horváth Szabolcs, Major Szabolcs

Az érkező játékosok mellett a klub megállapodott a folytatásról Mágocsi Bencével, Maronyay Zalánnal, Oláh Rolanddal, Lyachó Bencével, Oláh Ákossal, Nagy Gergővel, Borbély Zsomborral, Schrenck Rajmunddal és Balla Kevinnel is.

LABDARÚGÓ NB III, DÉLKELETI CSOPORT

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA
Július 25., szombat
16.00: Szegedi VSE–Vasas FC II
17.30: III. kerületi TVE–Csepel SC
17.30: Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC
17.30: Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE
Július 26., vasárnap
11.00: Újpest FC II–BKV Előre
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre
17.30: ESMTK–Monor SE
17.30: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

 


 

 

NB II Békéscsaba 1912 Előre NB III
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