Nemzeti Sportrádió

NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2026–2027

2026.07.21. 19:26
null
Címkék
labdarúgó NB III sorsolás adatbank NB III Délnyugati csoport NB III
A 2026–2027-es idényben ismét 64 együttes alkotja a labdarúgó NB III mezőnyét. A négy 16 csapatos csoport őszi szezonjának küzdelmei július 25-től november 22-ig tartanak, a tavaszi szezon pedig február 28-án a 18. fordulóval veszi kezdetét, majd május 23-án zárul. A versenykiírás szerint a négy csoport bajnoka május utolsó és június első hétvégéjén két párban oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik, és a két győztes jut fel az NB II-be. A négy csoport 14–16. helyezettjei kiesnek a harmadosztályból.

ÉSZAKKELETI CSOPORT
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
DÉLKELETI CSOPORT

LABDARÚGÓ NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2026–2027

1. FORDULÓ
Július 25., szombat
Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC
Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok
Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC
Érdi VSE–Budaörs
Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK
Július 26., vasárnap
MTK Budapest II–Budafoki MTE
PTE-PEAC–Sárbogárd SE
ReBase Majosi SE–Paksi FC II

2. FORDULÓ
Augusztus 5., szerda
Dunaharaszti MTK–ReBase Majosi SE
Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
Dunaújváros FC–Érdi VSE
Budaörs–Iváncsa KSE
Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC
Budafoki MTE–PTE-PEAC
Sárbogárd SE–Pécsi MFC
BFC Siófok–MTK Budapest II

3. FORDULÓ
Augusztus 8., szombat
Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK
Sárbogárd SE–Budafoki MTE
Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs
Iváncsa KSE–Dunaújváros FC
Érdi VSE–Paksi FC II
Augusztus 9., vasárnap
PTE-PEAC–BFC Siófok
MTK Budapest II–Szekszárdi UFC
ReBase Majosi SE–Pécsi MFC

4. FORDULÓ
Augusztus 15., szombat
Paksi FC II–Iváncsa KSE
Dunaharaszti MTK–Érdi VSE
Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC
Budaörs–MTK Budapest II
Szekszárdi UFC–PTE-PEAC
Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II
BFC Siófok–Budafoki MTE
Augusztus 16., vasárnap
ReBase Majosi SE–Sárbogárd SE

5. FORDULÓ
Augusztus 26., szerda
PTE-PEAC–Budaörs
MTK Budapest II–Dunaújváros FC
Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II
Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK
Érdi VSE–Pécsi MFC
Ferencvárosi TC II–ReBase Majosi SE
Budafoki MTE–Szekszárdi UFC
Sárbogárd SE–BFC Siófok

A TELJES PROGRAM AZ MLSZ OLDALÁN ÉRHETŐ EL.

 

labdarúgó NB III sorsolás adatbank NB III Délnyugati csoport NB III
Legfrissebb hírek

A Sydney után a Füchse Berlinnel, a Burgannal és az Al-Ahlival játszhat a Veszprém a férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon

Kézilabda
8 órája

NB III, DÉLKELETI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
Tegnap, 19:26

NB III, ÉSZAKNYUGATI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
Tegnap, 19:26

NB III, ÉSZAKKELETI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
Tegnap, 19:26

Sorsoltak a Konferencialigában: a Ferencvárosnak a DAC is ellenfele lehet, ha nem jut tovább az El-ben

Európa-konferencialiga
2026.07.20. 14:33

Engedett a kluboknak az MLSZ, nem kell vasárnap játszaniuk a csapatoknak az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.07.16. 20:03

NB III: Haladás–Sopron, III. Kerület–Csepel, Kaposvár–Siófok, Cigánd–Eger az első fordulóban

Labdarúgó NB II
2026.07.14. 18:25

NB II, 2026–2027, MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

Labdarúgó NB II
2026.07.14. 17:00