ÉSZAKKELETI CSOPORT
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
DÉLKELETI CSOPORT
LABDARÚGÓ NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2026–2027
1. FORDULÓ
Július 25., szombat
Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC
Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok
Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC
Érdi VSE–Budaörs
Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK
Július 26., vasárnap
MTK Budapest II–Budafoki MTE
PTE-PEAC–Sárbogárd SE
ReBase Majosi SE–Paksi FC II
2. FORDULÓ
Augusztus 5., szerda
Dunaharaszti MTK–ReBase Majosi SE
Paksi FC II–Ferencvárosi TC II
Dunaújváros FC–Érdi VSE
Budaörs–Iváncsa KSE
Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC
Budafoki MTE–PTE-PEAC
Sárbogárd SE–Pécsi MFC
BFC Siófok–MTK Budapest II
3. FORDULÓ
Augusztus 8., szombat
Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK
Sárbogárd SE–Budafoki MTE
Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs
Iváncsa KSE–Dunaújváros FC
Érdi VSE–Paksi FC II
Augusztus 9., vasárnap
PTE-PEAC–BFC Siófok
MTK Budapest II–Szekszárdi UFC
ReBase Majosi SE–Pécsi MFC
4. FORDULÓ
Augusztus 15., szombat
Paksi FC II–Iváncsa KSE
Dunaharaszti MTK–Érdi VSE
Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC
Budaörs–MTK Budapest II
Szekszárdi UFC–PTE-PEAC
Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II
BFC Siófok–Budafoki MTE
Augusztus 16., vasárnap
ReBase Majosi SE–Sárbogárd SE
5. FORDULÓ
Augusztus 26., szerda
PTE-PEAC–Budaörs
MTK Budapest II–Dunaújváros FC
Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II
Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK
Érdi VSE–Pécsi MFC
Ferencvárosi TC II–ReBase Majosi SE
Budafoki MTE–Szekszárdi UFC
Sárbogárd SE–BFC Siófok