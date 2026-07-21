A 2026–2027-es idényben ismét 64 együttes alkotja a labdarúgó NB III mezőnyét. A négy 16 csapatos csoport őszi szezonjának küzdelmei július 25-től november 22-ig tartanak, a tavaszi szezon pedig február 28-án a 18. fordulóval veszi kezdetét, majd május 23-án zárul. A versenykiírás szerint a négy csoport bajnoka május utolsó és június első hétvégéjén két párban oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik, és a két győztes jut fel az NB II-be. A négy csoport 14–16. helyezettjei kiesnek a harmadosztályból.

ÉSZAKKELETI CSOPORT

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

DÉLNYUGATI CSOPORT LABDARÚGÓ NB III, DÉLKELETI CSOPORT, 2026–2027 1. FORDULÓ

Július 25., szombat

Szegedi VSE–Vasas FC II

III. kerületi TVE–Csepel SC

Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC

Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE

Július 26., vasárnap

Újpest FC II–BKV Előre

Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre

ESMTK–Monor SE

Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2. FORDULÓ

Augusztus 5., szerda

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE

Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II

Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC

Sándorfalvi SKE–Újpest FC II

BKV Előre–Gyulai Termál FC

Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE

Csepel SC–ESMTK

Monor SE–Meton-FC Dabas SE 3. FORDULÓ

Augusztus 8., szombat

Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE

Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE

Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II

Monor SE–Csepel SC

Augusztus 9., vasárnap

Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre

Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC

III. kerületi TVE–BKV Előre 4. FORDULÓ

Augusztus 15., szombat

Szegedi VSE–Monor SE

Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC

Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE

Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC

Augusztus 16., vasárnap

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szolnoki MÁV FC

Vasas FC II–Újpest FC II

Meton-FC Dabas SE–Kispest-Honvéd FC II

BKV Előre–ESMTK 5. FORDULÓ

Augusztus 26., szerda

Újpest FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

Gyulai Termál FC–Vasas FC II

ESMTK–Sándorfalvi SKE

III. kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre

Szolnoki MÁV FC–Meton-FC Dabas SE

Kispest-Honvéd FC II–Szegedi VSE

Csepel SC–BKV Előre

Monor SE–Hódmezővásárhelyi FC A TELJES PROGRAM AZ MLSZ OLDALÁN ÉRHETŐ EL.