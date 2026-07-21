Nemzeti Sportrádió

NB III, DÉLKELETI CSOPORT, 2026–2027

2026.07.21. 19:26
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labdarúgó NB III sorsolás adatbank NB III Délkeleti csoport NB III
A 2026–2027-es idényben ismét 64 együttes alkotja a labdarúgó NB III mezőnyét. A négy 16 csapatos csoport őszi szezonjának küzdelmei július 25-től november 22-ig tartanak, a tavaszi szezon pedig február 28-án a 18. fordulóval veszi kezdetét, majd május 23-án zárul. A versenykiírás szerint a négy csoport bajnoka május utolsó és június első hétvégéjén két párban oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik, és a két győztes jut fel az NB II-be. A négy csoport 14–16. helyezettjei kiesnek a harmadosztályból.

ÉSZAKKELETI CSOPORT
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
DÉLNYUGATI CSOPORT

LABDARÚGÓ NB III, DÉLKELETI CSOPORT, 2026–2027

1. FORDULÓ
Július 25., szombat
Szegedi VSE–Vasas FC II
III. kerületi TVE–Csepel SC
Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC
Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE
Július 26., vasárnap
Újpest FC II–BKV Előre
Kispest-Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre
ESMTK–Monor SE
Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

2. FORDULÓ
Augusztus 5., szerda
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE
Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II
Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC
Sándorfalvi SKE–Újpest FC II
BKV Előre–Gyulai Termál FC
Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE
Csepel SC–ESMTK
Monor SE–Meton-FC Dabas SE

3. FORDULÓ
Augusztus 8., szombat
Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE
Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE
Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II
Monor SE–Csepel SC
Augusztus 9., vasárnap
Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre
Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC
III. kerületi TVE–BKV Előre

4. FORDULÓ
Augusztus 15., szombat
Szegedi VSE–Monor SE
Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC
Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE
Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC
Augusztus 16., vasárnap
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szolnoki MÁV FC
Vasas FC II–Újpest FC II
Meton-FC Dabas SE–Kispest-Honvéd FC II
BKV Előre–ESMTK

5. FORDULÓ
Augusztus 26., szerda
Újpest FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
Gyulai Termál FC–Vasas FC II
ESMTK–Sándorfalvi SKE
III. kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre
Szolnoki MÁV FC–Meton-FC Dabas SE
Kispest-Honvéd FC II–Szegedi VSE
Csepel SC–BKV Előre
Monor SE–Hódmezővásárhelyi FC

A TELJES PROGRAM AZ MLSZ OLDALÁN ÉRHETŐ EL.

 

labdarúgó NB III sorsolás adatbank NB III Délkeleti csoport NB III
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