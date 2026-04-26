Tíz emberrel is nyerni tudott a Kozármisleny Csákváron

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–0)

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulmann Tamás)

CSÁKVÁR: Perczel – Szalai P. (Lorentz, 69.), Pál B., Karacs, Helembai – Farkas A., Krupa (Szabó B., 48.), Radics (Somfalvi, 59.) – Herjeczki (Haragos, 59.), Bányai, Mondovics. Vezetőedző: Tóth Balázs

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Gajág, Vajda R., Mikolay – Bíró M., Kozics, Kocsis D. (Dóra, 81.), Herczeg (Csucsánszky, 63.) – Babinszky (Zamostny, 63.), Zsóri (Szalka, 81.), László K. (Gazdag V., 77.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Kozics (80.), Csucsánszky (88.)

Kiállítva: Vajda R. (78.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Már az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A találkozó hajrájában volt egy rossz tíz percünk, és ezt kihasználva nyert a Kozármisleny. Sokkal többet kell nyújtanunk, ha szépen akarjuk zárni a szezont.

Czuczi Mátyás: – Jó ritmusú mérkőzést játszottunk, örülök, hogy az ellenfelünk is futballozni akart, mi pedig jól jöttünk ki a döntő pillanatokból. A kiállítás után is nyerni akartunk, amit két szép góllal sikerült is elérnünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kellemetlenül szeles időben kezdődött a két közel azonos képességű csapat összecsapása Csákváron. Mivel hasonló stílusban futballoztak, kioltották egymás játékát, így sokkal inkább a küzdelem dominált, mintsem a labdarúgás szépsége. Kiegyenlített mezőnyjáték mellett a hazaiak tűntek veszélyesebbnek, ám Oroszi István magabiztosan őrizte a kapuját. A vendégek védője, Vajda Roland nehezen bírt Bányai Péterrel, a legtöbbször csak szabálytalanul tudta megállítani, ám a játékvezető jóindulatának köszönhetően ekkor még megúszta egy sárgával.

A térfélcserét követően sem változott semmi, érett a gól nélküli döntetlen, mikor a hajrában nagy lehetőséghez jutottak a hazaiak. Az utolsó tíz percre emberelőnybe kerültek, ám a vendégek nem roppantak össze, mi több, Kozics Barnabás előbb remek villanással előnyhöz juttatta a Kozármislenyt, majd a fiatal Csucsánszky Zoltán is betalált, végleg elvarrva a szálakat. 0–2