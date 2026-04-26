Nem esett gól Békéscsabán, újra kieső helyen Csató Sándor együttese

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KARCAGI SC 0–0

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 680 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 61.), Viczián, Kelemen D., Mikló (Kóródi, 73.) – Pusztai A. (Pintér B., a szünetben), Papp Á., Hursán, Balla – Nagy R. (Sármány, 61.), Ésik (Avramucz, 73.). Vezetőedző: Csató Sándor

KARCAG: Fedinsinec – Győri Á., Fazekas L., Mona, László D. – Kovalovszki (Pap Zs., 61.), Szűcs K., Girsik Á. (Györgye, 84.), Sain (Egri, 84.), – Fekete O., Kaye (Hidi, 84.). Vezetőedző: Varga Attila

Kiállítva: László D. (90+1.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Hetek óta küzdünk azzal, hogy eltiltások és sérülések miatt vannak hiányzóink. Az első félidőben megpróbáltunk támadni, amit kontrákkal maximálisan ki is használt a Karcag. A második félidőt végigtámadtuk, volt is egy nagy helyzetünk. Ez egy olyan mérkőzés volt, hogy amelyik csapat gólt szerez, megnyeri a meccset.

Varga Attila: – Ez egy „agyonnyert” mérkőzés volt a számunkra, ennyi helyzetet nem szabad kihagyni, a huszonhatodik percben már három nullára kellett volna vezetnünk. Most boldognak kellene lennem az egy ponttal, de nem vagyok az.

ÖSSZEFOGLALÓ

A karcagiak léptek fel támadólag, Kovalovszki Máté lövése után Póser Dánielnek kellett bemutatnia a tudását. Sokkal veszélyesebb volt az újonc együttes, a hazaiak egy szót sem szólhattak volna, ha harminc percnyi játék után a Karcag már 2–0-ra vezet. Felébredtek a békéscsabaiak, Papp Áron két perc alatt kétszer is bevehette volna a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei csapat kapuját. A vendégek még egy kapufával nyomatékosították szándékaikat, de a szünetig nem esett gól.

A Békéscsaba még harcosabban jött ki az öltözőből, küzdött, hajtott, helyzeteket is kidolgozott, de a legfontosabb, a gól hiányzott. A karcagiak a második félidőben is próbálkoztak a kontrákkal, a góllövéssel azonban ők is hadilábon álltak. Az Előre egy héten belül a második gól nélküli döntetlenjét könyvelte el, ám a megszerzett egy-egy ponttal nem lett megnyugtató a helyzete, sőt, kieső helyre csúszott vissza. 0–0