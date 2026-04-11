NB III: a Kaposvár legyőzte a PMFC-t, lépéselőnybe került a bajnoki címért folyó versenyfutásban

Az Északkeleti csoportban a Nyíregyháza II 6–0-ra ütötte ki a sereghajtó Hatvant, míg a DVTK II az Ózdot, a Tiszafüred a Tiszaújvárost „hagyta helyben” 5–0-s sikerrel. A DEAC 31 perc alatt háromgólos hátrányba került Gödöllőn, mégis 5–3-ra fordított a második félidőben. A Kisvárda II csak gól nélküli döntetlent játszott Tarpán, de így is vezeti a bajnokságot, igaz, a 4–1-es győzelmet arató Cigánd hátránya már csak két pont az éllovassal szemben.

NB III

24. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II F4R–Ózd-Sajóvölgye 5–0

Debreceni VSC II–Eger SE 1–0

Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC-ZMB Building 4–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE 0–5

Gödöllői SK–Debreceni EAC 3–5

Tarpa SC–Kisvárda Master Good II 0–0

FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC II 0–6

Putnok FC–Füzesabony SC 1–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 24 16 5 3 47–18 +29 53 2. Cigánd 24 15 6 3 53–25 +28 51 3. DEAC 24 14 7 3 45–21 +24 49 4. DVSC II. 24 13 6 5 52–30 +22 45 5. Tiszafüred 24 11 8 5 46–27 +19 41 6. Tarpa 24 8 9 7 29–24 +5 33 7. DVTK II. 24 9 5 10 40–43 –3 32 8. Tiszaújváros 24 9 4 11 34–48 –14 31 9. Nyíregyháza II. 24 8 4 12 46–41 +5 28 10. Eger 24 8 4 12 33–56 –23 28 11. Gödöllő 24 7 6 11 38–36 +2 27 12. Sényő 24 7 6 11 29–53 –24 27 13. Putnok 24 7 5 12 33–38 –5 26 14. Füzesabony 24 6 7 11 19–31 –12 25 15. Ózd 24 5 7 12 41–57 –16 22 16. Hatvan 24 4 1 19 29–66 –37 13

Az Északnyugati csoportban a listavezető Gyirmót 4–1-re nyert a Bicske ellen, így már 13 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot, miután a Dorog csak 1–1-et játszott az ETO FC tartalékcsapatával. A sereghajtó itt is nagy zakóba futott bele, a Zsámbék 6–1-re kapott ki a Komáromtól.

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Újpest FC II–Puskás Akadémia FC II 1–1

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Balatonfüredi FC 3–1

VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya 1–2

Dorogi FC–ETO Akadémia 1–1

Szombathelyi Haladás–FC Sopron 4–1

Ikoba Beton Zsámbék–Komárom VSE 1–6

Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár 1–2

Bicskei TC–Gyirmót FC Győr 1–4

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 24 21 1 2 88–20 +68 64 2. Dorog 24 16 3 5 41–25 +16 51 3. Puskás Akadémia II. 24 14 3 7 46–24 +22 45 4. Tatabánya 23 14 2 7 43–30 +13 44 5. Mosonmagyaróvár 24 13 4 7 40–24 +16 43 6. Komárom 24 11 5 8 43–37 +6 38 7. Szombathelyi Haladás 24 10 5 9 32–27 +5 35 8. Veszprém 24 9 6 9 27–27 0 33 9. Bicske 24 8 6 10 36–34 +2 30 10. Budaörs 24 8 6 10 37–45 –8 30 11. ETO Akadémia 24 8 3 13 39–48 –9 27 12. Sopron 24 7 6 11 32–46 –14 27 13. Újpest II. 24 6 6 12 35–44 –9 24 14. Pápa 24 5 3 16 38–66 –28 18 15. Balatonfüred 24 4 5 15 16–46 –30 17 16. Zsámbék 23 3 4 16 28–78 –50 13

A Délkeleti csoportban öt mérkőzésen is döntetlen született, a dobogósok közül senki sem tudott nyerni. Az éllovas Monor a Vasas II otthonában ikszelt, míg a harmadik Gyula a második ESMTK-val játszott 1–1-et. Az utolsó helyezett itt is hatot kapott, a Tiszaföldvárt a Dunaharaszti küldte haza fél tucat góllal.

DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–Monor SE 2–2

Budapest Honvéd FC II–BKV Előre 2–2

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC 0–0

Gyulai Termál FC–ESMTK 1–1

Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC 1–1

Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE 6–0

Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II 3–1

Pénteken játszották

Martfűi LSE–III. kerületi TVE 1–4

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 24 16 7 1 50–23 +27 55 2. ESMTK 24 16 3 5 48–19 +29 51 3. Gyula 24 15 5 4 64–20 +44 50 4. III. kerületi TVE 24 13 7 4 52–30 +22 46 5. Vasas II. 24 10 9 5 47–32 +15 39 6. Csepel 24 11 4 9 34–26 +8 37 7. Dunaharaszti 24 11 3 10 40–41 –1 36 8. Honvéd II. 24 9 9 6 37–28 +9 36 9. Dabas 24 9 5 10 39–32 +7 32 10. Hódmezővásárhely 24 8 6 10 38–40 –2 30 11. Szegedi VSE 24 8 5 11 33–45 –12 29 12. BKV Előre 24 7 5 12 38–53 –15 26 13. Szeged-Csanád II. 24 5 7 12 27–44 –17 22 14. Békéscsaba 24 6 2 16 23–51 –28 20 15. Martfű 24 6 2 16 21–53 –32 20 16. Tiszaföldvár 24 2 1 21 20–74 –54 7

Rangadót rendeztek a Délnyugati csoportban, a két 51 pontos csapat, a Kaposvár és a PMFC csapott össze. A találkozó sokáig 1–1-re állt, aztán a 84. percben Szederkényi Ádám fejes góljával alakult ki a 2–1-es végeredmény, amellyel hárompontos előnyre tett szert a Rákóczi. A Nagykanizsa simán nyert, így pontszámban beérte a második helyen álló pécsi csapatot (amelynek 202 nap után szakadt meg a veretlenségi sorozata), míg az utolsó helyen álló Dombóvár közel járt hozzá, hogy 17 fordulót követően újra pontot szerezzen, de végül egy öngóllal 2–1-re kikapott az MTK II-től.

DÉLNYUGATI CSOPORT

Dombóvári FC–MTK Budapest II 1–2

Greenplan Balatonlelle SE–Ferencvárosi TC II 1–3

BFC Siófok–Dunaújváros FC 1–1

Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC 2–1

Majosi SE–Szekszárdi UFC 5–4

PTE-PEAC–Érdi VSE 1–0

Iváncsa KSE–Paksi FC II 3–0

FC Nagykanizsa–Pénzügyőr SE 4–0