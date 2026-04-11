NB III: a Kaposvár legyőzte a PMFC-t, lépéselőnybe került a bajnoki címért folyó versenyfutásban
Az Északkeleti csoportban a Nyíregyháza II 6–0-ra ütötte ki a sereghajtó Hatvant, míg a DVTK II az Ózdot, a Tiszafüred a Tiszaújvárost „hagyta helyben” 5–0-s sikerrel. A DEAC 31 perc alatt háromgólos hátrányba került Gödöllőn, mégis 5–3-ra fordított a második félidőben. A Kisvárda II csak gól nélküli döntetlent játszott Tarpán, de így is vezeti a bajnokságot, igaz, a 4–1-es győzelmet arató Cigánd hátránya már csak két pont az éllovassal szemben.
NB III
24. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Ózd-Sajóvölgye 5–0
Debreceni VSC II–Eger SE 1–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC-ZMB Building 4–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE 0–5
Gödöllői SK–Debreceni EAC 3–5
Tarpa SC–Kisvárda Master Good II 0–0
FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC II 0–6
Putnok FC–Füzesabony SC 1–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II.
|24
|16
|5
|3
|47–18
|+29
|53
|2. Cigánd
|24
|15
|6
|3
|53–25
|+28
|51
|3. DEAC
|24
|14
|7
|3
|45–21
|+24
|49
|4. DVSC II.
|24
|13
|6
|5
|52–30
|+22
|45
|5. Tiszafüred
|24
|11
|8
|5
|46–27
|+19
|41
|6. Tarpa
|24
|8
|9
|7
|29–24
|+5
|33
|7. DVTK II.
|24
|9
|5
|10
|40–43
|–3
|32
|8. Tiszaújváros
|24
|9
|4
|11
|34–48
|–14
|31
|9. Nyíregyháza II.
|24
|8
|4
|12
|46–41
|+5
|28
|10. Eger
|24
|8
|4
|12
|33–56
|–23
|28
|11. Gödöllő
|24
|7
|6
|11
|38–36
|+2
|27
|12. Sényő
|24
|7
|6
|11
|29–53
|–24
|27
|13. Putnok
|24
|7
|5
|12
|33–38
|–5
|26
|14. Füzesabony
|24
|6
|7
|11
|19–31
|–12
|25
|15. Ózd
|24
|5
|7
|12
|41–57
|–16
|22
|16. Hatvan
|24
|4
|1
|19
|29–66
|–37
|13
Az Északnyugati csoportban a listavezető Gyirmót 4–1-re nyert a Bicske ellen, így már 13 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot, miután a Dorog csak 1–1-et játszott az ETO FC tartalékcsapatával. A sereghajtó itt is nagy zakóba futott bele, a Zsámbék 6–1-re kapott ki a Komáromtól.
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Puskás Akadémia FC II 1–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Balatonfüredi FC 3–1
VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Dorogi FC–ETO Akadémia 1–1
Szombathelyi Haladás–FC Sopron 4–1
Ikoba Beton Zsámbék–Komárom VSE 1–6
Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár 1–2
Bicskei TC–Gyirmót FC Győr 1–4
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|24
|21
|1
|2
|88–20
|+68
|64
|2. Dorog
|24
|16
|3
|5
|41–25
|+16
|51
|3. Puskás Akadémia II.
|24
|14
|3
|7
|46–24
|+22
|45
|4. Tatabánya
|23
|14
|2
|7
|43–30
|+13
|44
|5. Mosonmagyaróvár
|24
|13
|4
|7
|40–24
|+16
|43
|6. Komárom
|24
|11
|5
|8
|43–37
|+6
|38
|7. Szombathelyi Haladás
|24
|10
|5
|9
|32–27
|+5
|35
|8. Veszprém
|24
|9
|6
|9
|27–27
|0
|33
|9. Bicske
|24
|8
|6
|10
|36–34
|+2
|30
|10. Budaörs
|24
|8
|6
|10
|37–45
|–8
|30
|11. ETO Akadémia
|24
|8
|3
|13
|39–48
|–9
|27
|12. Sopron
|24
|7
|6
|11
|32–46
|–14
|27
|13. Újpest II.
|24
|6
|6
|12
|35–44
|–9
|24
|14. Pápa
|24
|5
|3
|16
|38–66
|–28
|18
|15. Balatonfüred
|24
|4
|5
|15
|16–46
|–30
|17
|16. Zsámbék
|23
|3
|4
|16
|28–78
|–50
|13
A Délkeleti csoportban öt mérkőzésen is döntetlen született, a dobogósok közül senki sem tudott nyerni. Az éllovas Monor a Vasas II otthonában ikszelt, míg a harmadik Gyula a második ESMTK-val játszott 1–1-et. Az utolsó helyezett itt is hatot kapott, a Tiszaföldvárt a Dunaharaszti küldte haza fél tucat góllal.
DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Monor SE 2–2
Budapest Honvéd FC II–BKV Előre 2–2
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC 0–0
Gyulai Termál FC–ESMTK 1–1
Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC 1–1
Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE 6–0
Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II 3–1
Pénteken játszották
Martfűi LSE–III. kerületi TVE 1–4
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|24
|16
|7
|1
|50–23
|+27
|55
|2. ESMTK
|24
|16
|3
|5
|48–19
|+29
|51
|3. Gyula
|24
|15
|5
|4
|64–20
|+44
|50
|4. III. kerületi TVE
|24
|13
|7
|4
|52–30
|+22
|46
|5. Vasas II.
|24
|10
|9
|5
|47–32
|+15
|39
|6. Csepel
|24
|11
|4
|9
|34–26
|+8
|37
|7. Dunaharaszti
|24
|11
|3
|10
|40–41
|–1
|36
|8. Honvéd II.
|24
|9
|9
|6
|37–28
|+9
|36
|9. Dabas
|24
|9
|5
|10
|39–32
|+7
|32
|10. Hódmezővásárhely
|24
|8
|6
|10
|38–40
|–2
|30
|11. Szegedi VSE
|24
|8
|5
|11
|33–45
|–12
|29
|12. BKV Előre
|24
|7
|5
|12
|38–53
|–15
|26
|13. Szeged-Csanád II.
|24
|5
|7
|12
|27–44
|–17
|22
|14. Békéscsaba
|24
|6
|2
|16
|23–51
|–28
|20
|15. Martfű
|24
|6
|2
|16
|21–53
|–32
|20
|16. Tiszaföldvár
|24
|2
|1
|21
|20–74
|–54
|7
Rangadót rendeztek a Délnyugati csoportban, a két 51 pontos csapat, a Kaposvár és a PMFC csapott össze. A találkozó sokáig 1–1-re állt, aztán a 84. percben Szederkényi Ádám fejes góljával alakult ki a 2–1-es végeredmény, amellyel hárompontos előnyre tett szert a Rákóczi. A Nagykanizsa simán nyert, így pontszámban beérte a második helyen álló pécsi csapatot (amelynek 202 nap után szakadt meg a veretlenségi sorozata), míg az utolsó helyen álló Dombóvár közel járt hozzá, hogy 17 fordulót követően újra pontot szerezzen, de végül egy öngóllal 2–1-re kikapott az MTK II-től.
DÉLNYUGATI CSOPORT
Dombóvári FC–MTK Budapest II 1–2
Greenplan Balatonlelle SE–Ferencvárosi TC II 1–3
BFC Siófok–Dunaújváros FC 1–1
Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC 2–1
Majosi SE–Szekszárdi UFC 5–4
PTE-PEAC–Érdi VSE 1–0
Iváncsa KSE–Paksi FC II 3–0
FC Nagykanizsa–Pénzügyőr SE 4–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kaposvár
|24
|17
|3
|4
|51–24
|+27
|54
|2. Pécsi MFC
|24
|15
|6
|3
|57–19
|+38
|51
|3. Nagykanizsa
|24
|15
|6
|3
|44–25
|+19
|51
|4. Dunaújváros
|24
|12
|10
|2
|51–25
|+26
|46
|5. FTC II.
|24
|14
|3
|7
|50–31
|+19
|45
|6. Majosi SE
|24
|14
|2
|8
|59–37
|+22
|44
|7. MTK II.
|24
|13
|2
|9
|52–30
|+22
|41
|8. Érd
|24
|11
|6
|7
|34–28
|+6
|39
|9. Iváncsa
|24
|9
|4
|11
|40–38
|+2
|31
|10. Siófok
|24
|8
|3
|13
|27–49
|–22
|27
|11. Szekszárd
|24
|8
|3
|13
|34–57
|–23
|27
|12. Paks II.
|24
|8
|2
|14
|34–48
|–14
|26
|13. PTE-PEAC
|24
|5
|7
|12
|30–42
|–12
|22
|14. Balatonlelle
|24
|4
|5
|15
|18–44
|–26
|17
|15. Pénzügyőr
|24
|3
|7
|14
|26–49
|–23
|16
|16. Dombóvár
|24
|–
|3
|21
|17–78
|–61
|3