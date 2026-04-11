NB I: Nyíregyháza–Paks 2–0

NB III: a Kaposvár legyőzte a PMFC-t, lépéselőnybe került a bajnoki címért folyó versenyfutásban

VARGA BALÁZS
2026.04.11. 21:08
Kaposvári öröm a rangadó megnyerése után (Fotó: Hivatalos Kaposvári Rákóczi FC/Facebook)
A labdarúgó NB III 24. fordulójában a Délnyugati csoport rangadóját a Kaposvár nyerte meg, miután 2–1-re legyőzte a Pécsi MFC-t. Az Északkeleti és a Délkeleti csoportban is botlott a listavezető, míg Északnyugaton a Gyirmót növelte az előnyét a tabella élén.

Az Északkeleti csoportban a Nyíregyháza II 6–0-ra ütötte ki a sereghajtó Hatvant, míg a DVTK II az Ózdot, a Tiszafüred a Tiszaújvárost „hagyta helyben” 5–0-s sikerrel. A DEAC 31 perc alatt háromgólos hátrányba került Gödöllőn, mégis 5–3-ra fordított a második félidőben. A Kisvárda II csak gól nélküli döntetlent játszott Tarpán, de így is vezeti a bajnokságot, igaz, a 4–1-es győzelmet arató Cigánd hátránya már csak két pont az éllovassal szemben.

NB III
24. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Ózd-Sajóvölgye 5–0
Debreceni VSC II–Eger SE 1–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC-ZMB Building 4–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE 0–5
Gödöllői SK–Debreceni EAC 3–5
Tarpa SC–Kisvárda Master Good II 0–0
FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC II 0–6
Putnok FC–Füzesabony SC 1–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Kisvárda II.24165347–18+2953
  2. Cigánd24156353–25+2851
  3. DEAC24147345–21+2449
  4. DVSC II.24136552–30+2245
  5. Tiszafüred24118546–27+1941
  6. Tarpa2489729–24+533
  7. DVTK II.24951040–43–332
  8. Tiszaújváros24941134–48–1431
  9. Nyíregyháza II.24841246–41+528
10. Eger24841233–56–2328
11. Gödöllő24761138–36+227
12. Sényő24761129–53–2427
13. Putnok24751233–38–526
14. Füzesabony24671119–31–1225
15. Ózd24571241–57–1622
16. Hatvan24411929–66–3713

Az Északnyugati csoportban a listavezető Gyirmót 4–1-re nyert a Bicske ellen, így már 13 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot, miután a Dorog csak 1–1-et játszott az ETO FC tartalékcsapatával. A sereghajtó itt is nagy zakóba futott bele, a Zsámbék 6–1-re kapott ki a Komáromtól.

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Újpest FC II–Puskás Akadémia FC II 1–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Balatonfüredi FC 3–1
VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Dorogi FC–ETO Akadémia 1–1
Szombathelyi Haladás–FC Sopron 4–1
Ikoba Beton Zsámbék–Komárom VSE 1–6
Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár 1–2
Bicskei TC–Gyirmót FC Győr 1–4

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Gyirmót24211288–20+6864
  2. Dorog24163541–25+1651
  3. Puskás Akadémia II.24143746–24+2245
  4. Tatabánya23142743–30+1344
  5. Mosonmagyaróvár24134740–24+1643
  6. Komárom24115843–37+638
  7. Szombathelyi Haladás24105932–27+535
  8. Veszprém2496927–27033
  9. Bicske24861036–34+230
10. Budaörs24861037–45–830
11. ETO Akadémia24831339–48–927
12. Sopron24761132–46–1427
13. Újpest II.24661235–44–924
14. Pápa24531638–66–2818
15. Balatonfüred24451516–46–3017
16. Zsámbék23341628–78–5013

A Délkeleti csoportban öt mérkőzésen is döntetlen született, a dobogósok közül senki sem tudott nyerni. Az éllovas Monor a Vasas II otthonában ikszelt, míg a harmadik Gyula a második ESMTK-val játszott 1–1-et. Az utolsó helyezett itt is hatot kapott, a Tiszaföldvárt a Dunaharaszti küldte haza fél tucat góllal.

DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Monor SE 2–2
Budapest Honvéd FC II–BKV Előre 2–2
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC 0–0
Gyulai Termál FC–ESMTK 1–1
Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC 1–1
Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE 6–0
Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II 3–1
Pénteken játszották
Martfűi LSE–III. kerületi TVE 1–4

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Monor24167150–23+2755
  2. ESMTK24163548–19+2951
  3. Gyula24155464–20+4450
  4. III. kerületi TVE24137452–30+2246
  5. Vasas II.24109547–32+1539
  6. Csepel24114934–26+837
  7. Dunaharaszti241131040–41–136
  8. Honvéd II.2499637–28+936
  9. Dabas24951039–32+732
10. Hódmezővásárhely24861038–40–230
11. Szegedi VSE24851133–45–1229
12. BKV Előre24751238–53–1526
13. Szeged-Csanád II.24571227–44–1722
14. Békéscsaba24621623–51–2820
15. Martfű24621621–53–3220
16. Tiszaföldvár24212120–74–547

Rangadót rendeztek a Délnyugati csoportban, a két 51 pontos csapat, a Kaposvár és a PMFC csapott össze. A találkozó sokáig 1–1-re állt, aztán a 84. percben Szederkényi Ádám fejes góljával alakult ki a 2–1-es végeredmény, amellyel hárompontos előnyre tett szert a Rákóczi. A Nagykanizsa simán nyert, így pontszámban beérte a második helyen álló pécsi csapatot (amelynek 202 nap után szakadt meg a veretlenségi sorozata), míg az utolsó helyen álló Dombóvár közel járt hozzá, hogy 17 fordulót követően újra pontot szerezzen, de végül egy öngóllal 2–1-re kikapott az MTK II-től.

DÉLNYUGATI CSOPORT
Dombóvári FC–MTK Budapest II 1–2
Greenplan Balatonlelle SE–Ferencvárosi TC II 1–3
BFC Siófok–Dunaújváros FC 1–1
Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC 2–1
Majosi SE–Szekszárdi UFC 5–4
PTE-PEAC–Érdi VSE 1–0
Iváncsa KSE–Paksi FC II 3–0
FC Nagykanizsa–Pénzügyőr SE 4–0

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Kaposvár24173451–24+2754
  2. Pécsi MFC24156357–19+3851
  3. Nagykanizsa24156344–25+1951
  4. Dunaújváros241210251–25+2646
  5. FTC II.24143750–31+1945
  6. Majosi SE24142859–37+2244
  7. MTK II.24132952–30+2241
  8. Érd24116734–28+639
  9. Iváncsa24941140–38+231
10. Siófok24831327–49–2227
11. Szekszárd24831334–57–2327
12. Paks II.24821434–48–1426
13. PTE-PEAC24571230–42–1222
14. Balatonlelle24451518–44–2617
15. Pénzügyőr24371426–49–2316
16. Dombóvár2432117–78–613

 

