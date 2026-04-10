Idegenben nyert, sorozatban 10. bajnokiján is veretlen maradt a III. Kerület az NB III-ban
A labdarúgó NB III Délkeleti csoportjának 24. fordulójában a III. Kerület 4–1-re nyert az utolsó előtti Martfű vendégeként. A fővárosi csapat már 10 bajnoki óta veretlen, ez idő alatt hétszer győzött, háromszor játszott döntetlent.
LABDARÚGÓ NB III
DÉLKELETI CSOPORT
24. FORDULÓ
Martfűi LSE–III. kerületi TVE 1–4
Szombaton játsszák
11.00: Vasas FC II–Monor SE
11.00: Budapest Honvéd FC II–BKV Előre
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC
16.00: Gyulai Termál FC–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE
16.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Monor
23
16
6
1
48–21
+27
54
|2. ESMTK
23
16
2
5
47–18
+29
50
|3. Gyula
23
15
4
4
63–19
+44
49
|4. III. kerületi TVE
24
13
7
4
52–30
+22
46
|5. Vasas II
23
10
8
5
45–30
+15
38
|6. Csepel
23
11
3
9
33–25
+8
36
|7. Bp. Honvéd II
23
9
8
6
35–26
+9
35
|8. Dunaharaszti
23
10
3
10
34–41
–7
33
|9. Dabas
23
8
5
10
36–31
+5
29
|10. Hódmezővásárhely
23
8
5
10
37–39
–2
29
|11. Szeged VSE
23
8
4
11
32–44
–12
28
|12. BKV Előre
23
7
4
12
36–51
–15
25
|13. Szeged-Csanád II
23
5
6
12
26–43
–17
21
|14. Békéscsaba II
23
6
2
15
22–48
–26
20
|15. Martfű
24
6
2
16
21–53
–32
20
|16. Tiszaföldvár
23
2
1
20
20–68
–48
7
