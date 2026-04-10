Idegenben nyert, sorozatban 10. bajnokiján is veretlen maradt a III. Kerület az NB III-ban

VARGA BALÁZS
2026.04.10. 18:35
null
Folytatta jó sorozatát a III. Kerület (Fotó: Szabó Péter/III. Kerületi TVE, archív)
III. Kerület III. kerületi TVE NB III Délkeleti csoport Martfű NB III
A labdarúgó NB III Délkeleti csoportjának 24. fordulójában a III. Kerület 4–1-re nyert az utolsó előtti Martfű vendégeként. A fővárosi csapat már 10 bajnoki óta veretlen, ez idő alatt hétszer győzött, háromszor játszott döntetlent.

LABDARÚGÓ NB III
DÉLKELETI CSOPORT
24. FORDULÓ
Martfűi LSE–III. kerületi TVE 1–4
Szombaton játsszák
11.00: Vasas FC II–Monor SE
11.00: Budapest Honvéd FC II–BKV Előre
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC
16.00: Gyulai Termál FC–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE
16.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Monor

23

16

6

1

48–21

+27 

54 

  2. ESMTK

23

16

2

5

47–18

+29 

50 

  3. Gyula

23

15

4

4

63–19

+44 

49 

  4. III. kerületi TVE

24

13

7

4

52–30

+22 

46 

  5. Vasas II

23

10

8

5

45–30

+15 

38 

  6. Csepel

23

11

3

9

33–25

+8 

36 

  7. Bp. Honvéd II

23

9

8

6

35–26

+9 

35 

  8. Dunaharaszti

23

10

3

10

34–41

–7 

33 

  9. Dabas

23

8

5

10

36–31

+5 

29 

10. Hódmezővásárhely

23

8

5

10

37–39

–2 

29 

11. Szeged VSE

23

8

4

11

32–44

–12 

28 

12. BKV Előre

23

7

4

12

36–51

–15 

25 

13. Szeged-Csanád II

23

5

6

12

26–43

–17 

21 

14. Békéscsaba II

23

6

2

15

22–48

–26 

20 

15. Martfű

24

6

2

16

21–53

–32 

20 

16. Tiszaföldvár

23

2

1

20

20–68

–48 

 

 

