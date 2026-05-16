NB III: nyert, ezzel biztossá tette bennmaradását a Szeged-Csanád GA második csapata
Egy mérkőzést rendeztek szombaton a labdarúgó NB III-ban: a Szeged-Csanád Grosics Akadémia második csapata hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Martfűt a Délkeleti csoportban, ezzel biztossá tette a bennmaradását, és biztossá vált a vendégek kiesése is.
Mivel a Békéscsaba kiesett az NB II-ből, a csabaiak második számú csapata (amely pontszámban még befoghatja a szegedieket) az eredményektől függetlenül biztosan nem folytathatja az NB III-ban – emlékeztet a Délmagyar.
LABDARÚGÓ NB III
29. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Martfűi LSE 4–0
A többi mérkőzést vasárnap játsszák le.
|1. Monor
28
20
7
1
62–28
+34
67
|2. ESMTK
28
20
3
5
61–21
+40
63
|3. Gyula
28
18
5
5
73–23
+50
59
|4. III. kerületi TVE
28
16
7
5
62–34
+28
55
|5. Vasas II.
28
13
10
5
58–36
+22
49
|6. Csepel
28
14
4
10
46–36
+10
46
|7. Dabas
28
11
6
11
45–36
+9
39
|8. Honvéd II.
28
10
9
9
38–36
+2
39
|9. Dunaharaszti
28
11
5
12
42–46
–4
38
|10. Hódmezővásárhely
28
10
6
12
43–48
–5
36
|11. Szeged VSE
28
9
5
14
42–58
–16
32
|12. Szeged-Csanád II.
29
7
8
14
35–50
–15
29
|13. BKV Előre
28
7
5
16
43–63
–20
26
|14. Békéscsaba II.
28
7
3
18
28–59
–31
24
|15. Martfű
29
6
2
21
25–72
–47
20
|16. Tiszaföldvár
28
3
1
24
25–82
–57
10
