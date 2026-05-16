NB III: nyert, ezzel biztossá tette bennmaradását a Szeged-Csanád GA második csapata

2026.05.16. 13:21
Fotó: Árvai Károly
Egy mérkőzést rendeztek szombaton a labdarúgó NB III-ban: a Szeged-Csanád Grosics Akadémia második csapata hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Martfűt a Délkeleti csoportban, ezzel biztossá tette a bennmaradását, és biztossá vált a vendégek kiesése is.

Mivel a Békéscsaba kiesett az NB II-ből, a csabaiak második számú csapata (amely pontszámban még befoghatja a szegedieket) az eredményektől függetlenül biztosan nem folytathatja az NB III-ban – emlékeztet a Délmagyar.

LABDARÚGÓ NB III
29. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Martfűi LSE 4–0

A többi mérkőzést vasárnap játsszák le.

  1. Monor

28

20

7

1

62–28

+34 

67 

  2. ESMTK

28

20

3

5

61–21

+40 

63 

  3. Gyula

28

18

5

5

73–23

+50 

59 

  4. III. kerületi TVE

28

16

7

5

62–34

+28 

55 

  5. Vasas II.

28

13

10

5

58–36

+22 

49 

  6. Csepel

28

14

4

10

46–36

+10 

46 

  7. Dabas

28

11

6

11

45–36

+9 

39 

  8. Honvéd II.

28

10

9

9

38–36

+2 

39 

  9. Dunaharaszti

28

11

5

12

42–46

–4 

38 

10. Hódmezővásárhely

28

10

6

12

43–48

–5 

36 

11. Szeged VSE

28

9

5

14

42–58

–16 

32 

12. Szeged-Csanád II.

29

7

8

14

35–50

–15 

29 

13. BKV Előre

28

7

5

16

43–63

–20 

26 

14. Békéscsaba II.

28

7

3

18

28–59

–31 

24 

15. Martfű

29

6

2

21

25–72

–47 

20 

16. Tiszaföldvár

28

3

1

24

25–82

–57 

10 

 

 

