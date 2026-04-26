Két gólt lőtt a Vasas a hajrában Fehérváron, és feljutott az NB I-be

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–VASAS 0–2 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3890 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Szalai Balázs, Máyer Gábor)

VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Hesz – Simut (Menyhárt, 83.), Murka (Dékei, 83.), Zsótér – Somogyi Á., Bedi (Bartusz, 77.) – Németh D., Varga R. (Haraszti, 59.). Vezetőedző: Pető Tamás

VASAS: Uram – Girsik, Baráth, Iyinbor (Hej, a szünetben), Doktorics – Sztojka, Banó-Szabó (Cseke, 75.), Rab – Radó (Horváth R., 75.), Pethő (Németh B., 89.), Molnár Cs. (Barkóczi, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Barkóczi (76.), Pethő (87.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – A második félidőben jobbak voltunk, mint a Vasas, de a futball ilyen: a kihagyott helyzetekért súlyos árat kell fizetni. Remélem, jövőre az ilyen meccsek a mi javunkra dőlnek majd el. Gratulálok a Vasasnak a feljutáshoz.

Erős Gábor: – Köszönettel tartozom a tulajdonosoknak, ebből a tortából a legnagyobb szelet az övék, és köszönöm a munkát a szakmai stáb tagjainak, a szurkolóinknak, a Vasas-családnak. A Videoton bizonyította, hogy jó csapat, nyerhetett volna, azt kívánom, hogy kerüljön vissza oda, ahová tartozik.

Somogyi Ádámot (8) próbálja szerelni a Vasas játékosa (Fotó: Kovács Péter)

ÖSSZEFOGLALÓ

A székesfehérváriak vezetőedzője már a találkozó előtt jelezte: nincs kétsége afelől, hogy a Vasas FC visszajut az élvonalba, azonban Pető Tamás nem a Sóstói Stadionban kívánta végignézni az angyalföldiek ünneplését. Éppen ezért győzelemre hangolta tíz bajnoki mérkőzés óta veretlen csapatát, és a Videoton FC Fehérvár ehhez mérten is futballozott. A kezdést követően percekig nem engedte labdához a vendégeket, majd a szünetig végig kézben tartotta a mérkőzést. Olykor látványos támadásokat vezettek a hazaiak, igaz, a kulcspasszok többször is pontatlanok voltak, így igazi gólhelyzetet csak egy ízben tudtak kialakítani, mikor Simut labdája a kapu előtt keresztben zúgott el. A fehérvári fölény ellenére nem volt tapasztalható a Vasas alárendeltsége. Harcos csatát vívtak a felek a középpályán, s a bajnoki címre törő Vasas helyzetnélkülisége a hazai védelem belső hármasának remek munkáját dicsérte.

Zsótért (jobbra) Radó (a kép bal szélén) üldözi (Fotó: Kovács Péter)

A vendégek kettőt cseréltek a szünetben, és határozottabban kezdték a második félidőt, de az irányítást nem vették át a Viditől. A fehérváriak mezőnyfölénye azonban továbbra sem párosult igazi veszéllyel, Németh Dániel a kapufát találta el, Uram kapusnak pedig kétszer kellett lenyúlnia a labdáért a gólvonal elé. Igaz, a túloldalon Kemenesnek sem akadt nagyon dolga, egészen a találkozó végéig. Az egyre nyomuló fehérváriak mögé kerülő angyalföldiek egy lecsorgó labdát tudtak a hálóba kotorni, s a továbbra is nyíltan futballozó Videoton sorsát egy szép, kijátszott kontra végén pecsételték meg. A Vasas FC az utolsó negyedórában jobb viszonyt ápolt a szerencsével, és bebiztosította élvonalbeli tagságát. Erős Gábor, a piros-kékek mestere azt az edzői bravúrt hajtotta végre, hogy tavaly a kazincbarcikaiakat, most pedig az angyalföldieket juttatta fel az első osztályba. 0–2

ELŐZMÉNYEK

Visszavágásra készül vasárnap az NB II-ben a Videoton FC Fehérvár, amely az ősszel 2–0-ra kikapott az Illovszky Rudolf Stadionban hétvégi ellenfelétől, a Vasastól. Akkoriban nehéz időszakot élt meg az együttes, csupán a 10. helyen szerénykedett a tabellán, ám a tavaszra változott a helyzet. S nem csupán azért, mert újra Pető Tamás vezetőedzőre bízták az irányítást a fehérváriak, hanem mert a télen jelentősen megerősödött a keret.

A Honvédtól például kölcsönkapta a 18 éves, U19-es válogatott Somogyi Ádámot, aki ragyogó teljesítményt nyújtva futballozik Székesfehérváron, és az előző fordulóban a Szeged idegenbeli 3–0-s legyőzése alkalmával megszerezte első gólját a piros-kékeknél. Noha még másfél évig szerződés köti a kispesti klubhoz, több NB I-es csapat is kiszemelte, a hírek szerint az ETO, az MTK és a Nyíregyháza is szívesen alkalmazná, sőt, a Videoton is jelezte vásárlási szándékát.

Egy biztos: nagy meccs lesz a vasárnapi, győzelme esetén a Vidi még közelebb kerül az NB II élmezőnyéhez, ha pedig a Vasas nyer, matematikailag is biztossá válik a feljutása az élvonalba.

„A legutóbbi hazai mérkőzésünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, hiszen döntetlent játszottunk a Soroksárral, úgyhogy most mindenképpen javítanánk. Jó csapat, a feljutásra pályázó Vasas lesz az ellenfelünk, de győzelemre törünk, mint ahogy a bajnokságból még hátralévő meccseken is” – idézi Kemenes Botondot, a Videoton kapusát a fehérváriak honlapja. (V. Gy.)