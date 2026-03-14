Egy félidőn át jól tartotta magát a Békéscsaba, végül mégis a listavezető győzött

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–2 (0–0)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 1650 néző. Vezette: Kovács Imre (Becséri Gergely, Nagy Viktor)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 57.), Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér B. (Papp Á., 76.), Zsolnai, Mikló, Igricz (Ésik, 57.) – Borsos (Daru, 63.), Sármány (Viczián, 57.) Vezetőedző: Csató Sándor

BUDAPEST HONVÉD FC: Tujvel – Szabó Alex, Baki, Csontos D. – Ujváry, Kesztyűs (Csonka, 68.), Szamosi Á. (Gáspár, 87.), Hangya – Gyurcsó (Zuigeber, 68.), Pinte (Varga B., 87.), Medgyes Z. (Varga K., 76.) Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Medgyes Z. (52.), Zuigeber (82.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Csalódott vagyok, mert a múlt heti győzelem után azt vártam, hogy legalább egy döntetlent ki tudunk harcolni hazai pályán, ám a második félidő elején sajnos kaptunk egy buta gólt. Hiába játszottunk jól az első félidőben, a másodikban alaposan visszaestünk. A Honvéd jobb csapat, más célokért küzd.

Feczkó Tamás: – Amiért jöttünk az sikerült, megnyertük a mérkőzést. Úgy léptünk pályára, hogy domináljunk, az első félidő feléig ez működött is, azután kiegyenlítődött a játék. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatni, és örülök annak, hogy gyorsan sikerült is gólt szerezni. Ezután több nagy bedobása volt a hazai csapatnak, amiből veszélyeztettek, de a kapusunknak a kilencven perc alatt egyszer sem kellett védenie.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy érdeklődés előzte meg a mérkőzést és nem csak a ragyogó tavaszi napsütés csalogatott ki 1650 nézőt (ennyien a szezonban még nem tekintettek meg bajnokit Békéscsabán), hanem a két csapat jó formája is. A bajnokságban igaz a Honvéd legutóbb kikapott a Kecskeméttől, hét közben azonban a Diósgyőr ellen a Magyar Kupában kivívta az elődöntőbe jutást. A Békéscsaba pedig a nagy rivális Budafok otthonában nyert könnyedén. A vendégszektorba már elővételben elkeltek a jegyek, de az ülőhelyi lelátó is szépen megtelt.

A bajnokesélyes Honvéd lépett fel támadólag, az első tíz percben két ígéretes helyzet is adódott, igaz mindkettőnél lest jelzett a partjelző. A piros-feketék egymás után lőhették be a szögleteket, de a mérkőzés előtt köszöntött, a Budafokon csabai színekben 100. bajnoki mérkőzését játszó Póser Dániel és a védelem is jól állta a sarat. Huszonöt perc játék után a Békéscsaba is felbátorodott, a beívelések után a veterán Tujvel Tomasnak többször is figyelnie kellett. A félidő hajrájában aztán ismét az éllovas dominált, és megint csak a sarokrúgások után okozott többször is zavart a csabaiak kapuja előtt, de a szünetig nem esett gól.

A második félidőben egy még harcosabb Honvéd jött ki az öltözőből. Öt perc játék után már a csabai kapuba került a labda, de a gólt les címén érvénytelenítette a játékvezető. Két perccel később azonban már tényleg vezetett a kispesti csapat, az egész mérkőzésen különösen aktív Medgyes Zoltán góljával. A békéscsabaiak nem igazán találták a ritmust, bár többször is eljutottak a Honvéd kapuja elé, nagy helyzetet nem tudtak összehozni, míg a Honvéd a hajrában egy szabadrúgás után igen. Szamosi Ádám lekészítése után a csereként beállt Zuigéber Ákos – becsapva a védőket és a kapust is – betalált. A Honvéd végül elvitte azt, amiért jött, a három bajnoki pontot, a Békéscsaba pedig tovább harcolhat azért, hogy mihamarabb elkerüljön a veszélyes zónából.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a múlt héten Budafokon meglepően fölényes győzelmet arató Békéscsaba a legutóbb a Kecskeméttől saját pályáján váratlan vereséget szenvedő, de továbbra is élen álló Bp. Honvéd ellen.