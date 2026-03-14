Senki nem lehet elégedett a döntetlennel Csákváron

Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–Zalaegerszeg 1–1

ÉLŐ

GELEI JÓZSEF
2026.03.14. 16:46
null
Csákvári döntetlennel mozdult el az utolsó helyről a Szentlőrinc (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc NB II NB II 22. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 22. fordulójában az öt fiatallal felálló Csákvár hazai pályán közel járt a győzelemhez, de az utolsó percekben egyenlített az életéért küzdő Szentlőrinc. Ezzel a 2–2-es döntetlennel egyik csapat sem lehet elégedett.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZENTLŐRINC 2–2 (1–1)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Ország Péter, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Bozó – Orján (Lorentz, 85.), Pál B., Umathum, Tifán – Herjeczki (Ominger B., 62.), Farkas A., Somfalvi (Haragos, 62.), Mondovics (Simon A., 85.) – Bányai P., Szabó B. (Radics, 70.). Vezetőedző: Tóth Balázs
SZENTLŐRINC: Kostyák – Dinnyés, Poór, Bolla G. – Szolgai, Szilágyi Sz. (Moscoe, 62.), Rac (Nyári P., 72.), Kiss-Szemán – Czérna (Harsányi I., a szünetben), Tollár (Herczeg M., 62.), Kocsis B. (Milovanovics, 87.). Vezetőedző: Visinka Ede
Gólszerző: Farkas A. (12.), Mondovics (68.), ill. Szolgai (17.), Bolla G. (89.)
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Öt fiatallal és egy-egy húsz-, illetve huszonegy éves játékossal felállva remek első félidőt produkáltunk, de egy apró figyelmetlenség miatt mégis döntetlennel mehettünk szünetre. A fordulás után már kevesebb helyzetünk volt, de így is közel álltunk a győzelemhez. Könnyen elkerülhető gólt kaptunk a hajrában, tanulnunk kell a hibáinkból.
Visinka Ede: – Az életünkért küzdünk, így az egy pont sajnos semmire nem elég. Gyanús számomra a visszafújt gólunk, de meg kell néznem majd... Az első félidőben a Csákvár volt veszélyesebb, a másodikban a mi akaratunk érvényesült. Csapatunk erejét bizonyítja, hogy a hajrában sikerült egyenlítenünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglepő összeállításban, újoncokat avatva fogadta az életéért küzdő Szentlőrincet a Csákvár, amely azonnal nekiesett ellenfelének. Bár első helyzeteit még elhibázta, negyedóra letelte előtt megszerezte a vezetést Farkas Aurél pörgetésével. Sokáig azonban nem örülhetett neki, Szolgai Máté szép egyéni alakítással egyenlített. Noha a szünetig számos lehetőséget dolgozott ki a vendéglátó, el is hibázta azokat.

A térfélcserét követően bátrabb lett a sereghajtó, az ifjú Bozó Mirkó kétszer is bravúrral hárított, gólt viszont ismét a hazai csapat szerzett, az NB I-ben is pallérozódó Mondovics Kevin lőtt bombagólt a játékrész derekán. Már-már úgy tűnt, a Csákvár otthon tartja a három pontot, ám az utolsó percekben Bolla Gergő szerencsés góllal döntetlenre alakította az eredményt. 2–2

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hárommeccses vereségsorozatát egy ajkai győzelemmel lezáró Csákvár az öt forduló óta nyeretlen, legutóbb a Soroksárral ikszelő, így továbbra is utolsó Szentlőrinc ellen.

