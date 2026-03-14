Ötgólos, fordulatos meccsen törte meg nyeretlenségi sorozatát a Karcag

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

KARCAGI SC–BUDAFOKI MTE 3–2 (0–1)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

KARCAG: Gergely – Győri Á. (Kovalovszki, 61.), Mona, Szekszárdi T., László D. – Szűcs K. (Sághy, 61.), Hidi P. (Fekete O., a szünetben), Fábián B. (Pap Zs., a szünetben) – Sain – Kaye, Kohut (Fazekas L., 86.). Vezetőedző: Varga Attila

BMTE: Horváth A. – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu – Stumpf (Rehó, 72.), Posztobányi (Bukta, 85.), Németh M. (Nándori, 66.) – Hajdú R. (Debreceni Z., 66.), Fekete M., Varga B. – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Kohut (81.), Fekete O. (83.), Kovalovszki (87.), ill. Stumpf (37.), Bukta (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, az első félidőben nem találtuk a ritmust, az ellenfél pedig rögtön az első beadásából gólt szerzett. A szünetben nyugalmat és minőséget kértem a játékosaimtól. A cseréink jól sikerültek, így a második játékrészben mindenki igazi harcosként játszott, és ennek eredményeként sikerült megfordítanunk a meccset.

Nikházi Márk: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést. Az első félidőben rendben volt a játékunk, a mi akaratunk érvényesült. Aztán a második játékrészben jött egy nyolc-tíz perces rövidzárlat, ami alatt három gólt kaptunk. A srácok azonban az utolsó pillanatig mindent megtettek azért, hogy legalább egy pontot szerezzünk. Megyünk tovább, a következő meccsünket hazai pályán meg kell nyernünk.

Kéz vagy nem kéz, ez itt a kérdés (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Karcag és a Budafok mérkőzése két rossz formában lévő csapat találkozója volt, a nagykunságiak három, a Promontor utcaiak pedig két vereséggel a hátuk mögött érkeztek. Az első komolyabb helyzet az 5. percben adódott, majd a 14. percben a Budafok járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, amikor Stumpf Gábor csúsztatása a lécen csattant. A vendégek a folytatásban is veszélyesebbek voltak, Hajdú Roland többször is próbára tette a hazaiak kapusát. A 37. percben megszerezték a vezetést a dél-budaiak, jobb oldali beadás után Stumpf Gábor maradt üresen, és fejjel úgy juttatta a hálóba a labdát, hogy az a kapufát is érintette. A félidő így 1–0-s budafoki vezetéssel zárult.

Stumpf Gábor góljával még a Budafok vezetett (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

A szünetben kettőt is cserélt a Karcag, ezáltal a második félidőben sokkal támadóbb felfogásban játszott. Több nagy helyzete is volt, Szekszárdi Tamás és Daniel Kaye is kihagyott egy-egy ziccert, majd Sain Balázs próbálkozását védte a vendégek kapusa. A hazai nyomás egyre nőtt, a 76. percben Kovalovszki Máté beadása a kapufán csattant.

A kék-fehér csapat a hajrában fordított. A 81. percben Fekete Olivér bal oldali beadásából Kohut Máté fejelt a kapuba, ezzel egyenlített a hazai együttes. Két perccel később már a vendéglátó vezetett, Fekete Olivér ezúttal gólszerzőként iratkozott fel: 16 méterről lőtt hálóba. A 87. percben tovább nőtt az előny, amikor bal oldali beadás nyomán Kovalovszki Máté fejelt a kapuba. A BMTE azonban nem adta fel, a 92. percben egy hazai hiba után még szépített, Bukta Csaba talált a hálóba. Az egyenlítésre már nem maradt idő, így a Karcag igencsak fordulatos mérkőzésen, a hajrában szerzett három góljával legyőzte a Budafokot, fontos három ponthoz jutva, hogy ne legyenek kiesési gondjai. 3–2