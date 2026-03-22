Kitömték a Kecskemétet; fordított a Vasas, idegenben nyert a Honvéd és a Szeged – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

Vasas FC–Soroksár SC 3–1 (Banó-Szabó 30., Tóth M. 47., Radó 90+1., ill. Korozmán 3.) – vége

Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (Dóra D. 43. – öngól, ill. Zamostny 18.) – vége

FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Cipf 19. – 11-esből) – vége

Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1 (Bányai 6., 86., Herjeczki 13., 62., Szabó B. 56., Pál B. 73., ill. Pálinkás 19. – 11-esből) – Kiállítva: Pálinkás (47.) – vége

Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2 (Vágó 54., Tóth-Gábor 68. – 11-esből) – vége

BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 8.) – vége

KARCAGI SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 1100 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István, Vrobvszki Pál)

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi T., Sághy (Fekete O., 76.), László D. – Szűcs K., Sain (Györgye, 81.), Pap Zs. (Egri I., 81.) – Kaye, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Csontos D., Ujváry (Somogyi T., 88.), Csonka B. – Szamosi Á., Hangya, Zuigeber (Varga B., 88.), Pekár I. (Szabó T., 74.) – Medgyes Z. (Kovács E., 74.), Varga K. (Gyurcsó, 62.). Megbízott edző: Márton István

Gólszerző: Zuigeber (0–1) a 73. percben

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – A mai meccs a futball igazságtalansága volt. Nem akarom elhinni, hogy a kapusunknak csak egyet kellett védenie, miközben a másik oldalon Tomás Tujvelnek bravúrt bravúrra kellett halmoznia. Legalább egy pontot megérdemeltünk volna.

Márton István: – Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk, nagyon nehéz és küzdelmes meccset játszottunk. A Karcag igazolta jó hírét. Szervezett jó csapatot sikerült legyőznünk.

BUDAFOKI MTE–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0)

Budapest, Promontor utca, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)

BMTE: Horváth A. – Bukta, Jagodics M., Kálnoki-Kis D., Debreceni Z. – Stumpf – Varga B. (Kazmouz, 81.) Németh M. (Nándori, 81.) – Hajdú R. (Kun B., 89.), Gyurkó (Vasvári, 89.) – Rehó. Vezetőedző: Nikházi Márk

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Szekér Á., Varga J., Visinka, Körmendi – Bódi Á. (Kócs-Washburn, 79.), Horváth E. (Takács T., 68.), Lucas – Gyenes Á. (Zámbó, 79.), Sós B., Pataki B. (M. Ramos, a szünetben). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Hajdú R. (11-esből, 1–0) a 15., M. Ramos (1–1) a 89. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – A 89. percben egyenlített az ellenfél, ami nem tesz boldoggá, az viszont igen, hogy remekül küzdöttek a srácok. Sok sérültünk volt a héten, ez nem könnyítette meg a helyzetünket. Lehet, ez az egy pont nagyon fontos lesz a bajnokság végén.

Pintér Csaba: – A szünetben frissítettünk, szerkezetet is váltottunk. A második félidőben, ha nem is játszottunk jól, mindent megtettünk, hogy pontot szerezzünk – sikerült.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 23 16 3 4 42–17 +25 51 2. Vasas FC 23 15 4 4 43–18 +25 49 3. Mezőkövesd 23 11 6 6 31–26 +5 39 4. Kecskeméti TE 23 11 3 9 34–31 +3 36 5. Csákvár 23 9 9 5 36–29 +7 36 6. Videoton FC Fehérvár 23 8 8 7 29–24 +5 32 7. Szeged-Csanád GA 23 8 7 8 25–23 +2 31 8. Karcagi SC 23 8 7 8 25–33 –8 31 9. BVSC-Zugló 23 9 3 11 26–23 +3 30 10. Kozármisleny 23 7 8 8 26–35 –9 29 11. FC Ajka 23 9 1 13 17–26 –9 28 12. Tiszakécske 23 6 9 8 26–34 –8 27 13. Békéscsaba 23 5 7 11 23–34 –11 22 14. Budafoki MTE 23 5 7 11 24–39 –15 22 15. Szentlőrinc 23 3 11 9 28–33 –5 20 16. Soroksár SC 23 4 7 12 30–40 –10 19



