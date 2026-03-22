Kitömték a Kecskemétet; fordított a Vasas, idegenben nyert a Honvéd és a Szeged – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
Vasas FC–Soroksár SC 3–1 (Banó-Szabó 30., Tóth M. 47., Radó 90+1., ill. Korozmán 3.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (Dóra D. 43. – öngól, ill. Zamostny 18.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Cipf 19. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1 (Bányai 6., 86., Herjeczki 13., 62., Szabó B. 56., Pál B. 73., ill. Pálinkás 19. – 11-esből) – Kiállítva: Pálinkás (47.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2 (Vágó 54., Tóth-Gábor 68. – 11-esből) – vége – ÖSSZZEFOGLALÓ ITT!
BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 8.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
KARCAGI SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 1100 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István, Vrobvszki Pál)
KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi T., Sághy (Fekete O., 76.), László D. – Szűcs K., Sain (Györgye, 81.), Pap Zs. (Egri I., 81.) – Kaye, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Csontos D., Ujváry (Somogyi T., 88.), Csonka B. – Szamosi Á., Hangya, Zuigeber (Varga B., 88.), Pekár I. (Szabó T., 74.) – Medgyes Z. (Kovács E., 74.), Varga K. (Gyurcsó, 62.). Megbízott edző: Márton István
Gólszerző: Zuigeber (0–1) a 73. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – A mai meccs a futball igazságtalansága volt. Nem akarom elhinni, hogy a kapusunknak csak egyet kellett védenie, miközben a másik oldalon Tomás Tujvelnek bravúrt bravúrra kellett halmoznia. Legalább egy pontot megérdemeltünk volna.
Márton István: – Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk, nagyon nehéz és küzdelmes meccset játszottunk. A Karcag igazolta jó hírét. Szervezett jó csapatot sikerült legyőznünk.
BUDAFOKI MTE–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Promontor utca, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)
BMTE: Horváth A. – Bukta, Jagodics M., Kálnoki-Kis D., Debreceni Z. – Stumpf – Varga B. (Kazmouz, 81.) Németh M. (Nándori, 81.) – Hajdú R. (Kun B., 89.), Gyurkó (Vasvári, 89.) – Rehó. Vezetőedző: Nikházi Márk
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Szekér Á., Varga J., Visinka, Körmendi – Bódi Á. (Kócs-Washburn, 79.), Horváth E. (Takács T., 68.), Lucas – Gyenes Á. (Zámbó, 79.), Sós B., Pataki B. (M. Ramos, a szünetben). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Hajdú R. (11-esből, 1–0) a 15., M. Ramos (1–1) a 89. percben
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – A 89. percben egyenlített az ellenfél, ami nem tesz boldoggá, az viszont igen, hogy remekül küzdöttek a srácok. Sok sérültünk volt a héten, ez nem könnyítette meg a helyzetünket. Lehet, ez az egy pont nagyon fontos lesz a bajnokság végén.
Pintér Csaba: – A szünetben frissítettünk, szerkezetet is váltottunk. A második félidőben, ha nem is játszottunk jól, mindent megtettünk, hogy pontot szerezzünk – sikerült.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|23
|16
|3
|4
|42–17
|+25
|51
|2. Vasas FC
|23
|15
|4
|4
|43–18
|+25
|49
|3. Mezőkövesd
|23
|11
|6
|6
|31–26
|+5
|39
|4. Kecskeméti TE
|23
|11
|3
|9
|34–31
|+3
|36
|5. Csákvár
|23
|9
|9
|5
|36–29
|+7
|36
|6. Videoton FC Fehérvár
|23
|8
|8
|7
|29–24
|+5
|32
|7. Szeged-Csanád GA
|23
|8
|7
|8
|25–23
|+2
|31
|8. Karcagi SC
|23
|8
|7
|8
|25–33
|–8
|31
|9. BVSC-Zugló
|23
|9
|3
|11
|26–23
|+3
|30
|10. Kozármisleny
|23
|7
|8
|8
|26–35
|–9
|29
|11. FC Ajka
|23
|9
|1
|13
|17–26
|–9
|28
|12. Tiszakécske
|23
|6
|9
|8
|26–34
|–8
|27
|13. Békéscsaba
|23
|5
|7
|11
|23–34
|–11
|22
|14. Budafoki MTE
|23
|5
|7
|11
|24–39
|–15
|22
|15. Szentlőrinc
|23
|3
|11
|9
|28–33
|–5
|20
|16. Soroksár SC
|23
|4
|7
|12
|30–40
|–10
|19