Nemzeti Sportrádió

NB I

Kisvárda–FTC 0–0 – ÉLŐ, KBSC–ETO 1–3, Puskás Akadémia–DVSC 1–1

Kitömték a Kecskemétet; fordított a Vasas, idegenben nyert a Honvéd és a Szeged – ez történt az NB II-ben

2026.03.22. 19:00
null
A forduló meglepetése: a sárga mezes Csákvár hatszor talált be a Kecskemét hálójába (Fotó: Réti Attila, KTE)
Címkék
Szentlőrinc NB II 23. forduló Békéscsaba BMTE NB II Honvéd Szeged Csákvár Ajka KTE Tiszakécske BVSC Vasas elő eredménykövető Bp. Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Kecskemét Soroksár Budafok
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap játszották a labdarúgó NB II 23. fordulójában. Kora délután a Honvéd egy, a Szeged két góllal nyert vendégként, a Mezőkövesd korai góllal szerzett három pontot idegenben, míg a Tiszakécske a hajrában egyenlített Budafokon. A folytatásban a Videoton hazai pályán nem bírt az előző két meccsén kilenc gólt kapó Kozármislennyel, az Ajka egymás után második meccsét nyerte meg 1–0-ra, ezúttal a Békéscsaba ellen, a szinte a teljes második félidőt emberhátrányban játszó Kecskemét pedig fél tucat gólt kapott Csákváron. A forduló záró mérkőzésén a Vasas már a mérkőzés legelején hátrányba került a Soroksár ellen, így 543 perc után kapott újra gólt. A folytatásban azonban a piros-kékek akarata érvényesült, Tóth Milánék 3–1-re nyertek, és megerősítették a feljutást jelentő második helyüket a tabellán.

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ 

Vasas FC–Soroksár SC 3–1 (Banó-Szabó 30., Tóth M. 47., Radó 90+1., ill. Korozmán 3.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (Dóra D. 43. – öngól, ill. Zamostny 18.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Cipf 19. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1 (Bányai 6., 86., Herjeczki 13., 62., Szabó B. 56., Pál B. 73., ill. Pálinkás 19. – 11-esből)Kiállítva: Pálinkás (47.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2 (Vágó 54., Tóth-Gábor 68. – 11-esből) – vége – ÖSSZZEFOGLALÓ ITT! 
BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 8.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

KARCAGI SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 1100 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István, Vrobvszki Pál)
KARCAG:  Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi T., Sághy (Fekete O., 76.), László D. – Szűcs K., Sain (Györgye, 81.), Pap Zs. (Egri I., 81.) – Kaye, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila 
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Csontos D., Ujváry (Somogyi T., 88.), Csonka B. – Szamosi Á., Hangya, Zuigeber (Varga B., 88.), Pekár I. (Szabó T., 74.) – Medgyes Z. (Kovács E., 74.), Varga K. (Gyurcsó, 62.). Megbízott edző: Márton István
Gólszerző: Zuigeber (0–1) a 73. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – A mai meccs a futball igazságtalansága volt. Nem akarom elhinni, hogy a kapusunknak csak egyet kellett védenie, miközben a másik oldalon Tomás Tujvelnek bravúrt bravúrra kellett halmoznia. Legalább egy pontot megérdemeltünk volna.
Márton István: – Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk, nagyon nehéz és küzdelmes meccset játszottunk. A Karcag igazolta jó hírét. Szervezett jó csapatot sikerült legyőznünk.

BUDAFOKI MTE–TISZAKÉCSKEI LC  1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Promontor utca, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)
BMTE: Horváth A. – Bukta, Jagodics M., Kálnoki-Kis D., Debreceni Z. – Stumpf – Varga B. (Kazmouz, 81.) Németh M. (Nándori, 81.) – Hajdú R. (Kun B., 89.), Gyurkó (Vasvári, 89.) – Rehó. Vezetőedző: Nikházi Márk
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Szekér Á., Varga J., Visinka, Körmendi – Bódi Á. (Kócs-Washburn, 79.), Horváth E. (Takács T., 68.), Lucas – Gyenes Á. (Zámbó, 79.), Sós B., Pataki B. (M. Ramos, a szünetben). Vezetőedző: Pintér Csaba 
Gólszerző: Hajdú R. (11-esből, 1–0) a 15., M. Ramos (1–1) a 89. percben
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – A 89. percben egyenlített az ellenfél, ami nem tesz boldoggá, az viszont igen, hogy remekül küzdöttek a srácok. Sok sérültünk volt a héten, ez nem könnyítette meg a helyzetünket. Lehet, ez az egy pont nagyon fontos lesz a bajnokság végén.
Pintér Csaba: – A szünetben frissítettünk, szerkezetet is váltottunk. A második félidőben, ha nem is játszottunk jól, mindent megtettünk, hogy pontot szerezzünk – sikerült.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd23163442–17+2551
  2. Vasas FC23154443–18+2549
  3. Mezőkövesd23116631–26+539
  4. Kecskeméti TE23113934–31+336
  5. Csákvár2399536–29+736
  6. Videoton FC Fehérvár2388729–24+532
  7. Szeged-Csanád GA2387825–23+231
  8. Karcagi SC2387825–33–831
  9. BVSC-Zugló23931126–23+330
10. Kozármisleny2378826–35–929
11. FC Ajka23911317–26–928
12. Tiszakécske2369826–34–827
13. Békéscsaba23571123–34–1122
14. Budafoki MTE23571124–39–1522
15. Szentlőrinc23311928–33–520
16. Soroksár SC23471230–40–1019

 

 


 

 

 

 

