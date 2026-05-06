Életben tartotta elődöntős reményeit a Valencia és a Kaunas is a férfi kosárlabda Euroligában

2026.05.06. 22:50
Fontos győzelmet aratott a Zalgiris Kaunas (Fotó: Getty Images)
Valencia Fenerbahce Zalgiris Kaunas férfi kosárlabda Euroliga Panathinaikosz
A férfi kosárlabda Euroligában a negyeddöntős párharcok harmadik meccsén a Zalgiris Kaunas és a Pamesa Valencia is győzött, és ezzel mindkét csapat 2–1-re szépített a párharcában.

 

Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 81–78 (12–25, 23–17, 22–20, 24–16)
Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Fenerbahcénak.
Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol) 87–91 (18–24, 21–28, 27–23, 21–16)
Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Panathinaikosznak.

 

