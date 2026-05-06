Életben tartotta elődöntős reményeit a Valencia és a Kaunas is a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroligában a negyeddöntős párharcok harmadik meccsén a Zalgiris Kaunas és a Pamesa Valencia is győzött, és ezzel mindkét csapat 2–1-re szépített a párharcában.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 81–78 (12–25, 23–17, 22–20, 24–16)
Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Fenerbahcénak.
Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol) 87–91 (18–24, 21–28, 27–23, 21–16)
Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Panathinaikosznak.
Legfrissebb hírek
PSK: a Honvéd legyőzte a Panathinaikoszt
Minden más foci
2026.05.01. 14:25
PSK: nem talált fogást a Genken a Puskás Akadémia
Minden más foci
2026.04.30. 19:00
Ezek is érdekelhetik