Életben tartotta elődöntős reményeit a Valencia és a Kaunas is a férfi kosárlabda Euroligában

A férfi kosárlabda Euroligában a negyeddöntős párharcok harmadik meccsén a Zalgiris Kaunas és a Pamesa Valencia is győzött, és ezzel mindkét csapat 2–1-re szépített a párharcában.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 81–78 (12–25, 23–17, 22–20, 24–16)

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Fenerbahcénak.

Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol) 87–91 (18–24, 21–28, 27–23, 21–16)

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Panathinaikosznak.