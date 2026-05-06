A Barca és az Aalborg csatlakozott a Füchse Berlinhez a férfi kézi BL négyes döntős mezőnyében

VARGA BALÁZS
2026.05.06. 22:46
Az Aalborg nagy csatában jutott tovább a negyeddöntőből (Fotó: AFP)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutott a Barca és Aalborg, miután a negyeddöntő visszavágóján a katalánok ismét legyőzték a Nantes-ot, míg a dánok az idegenbeli döntetlen után nyertek a Sporting ellen.

A mérkőzés elején többször is két góllal vezetett a Nantes, de a félidő végén már a Barca volt háromgólos előnyben. A fordulás után már nagyon simán alakult az összecsapás, a katalánok 10 góllal nyertek, és kettős győzelemmel jutottak be a kölni négyes döntőbe. 31–21

Az első félidő végig szorosan alakult, majd a szünet után az Aalborg folyamatosan két-három gólos előnyben kézilabdázott. A Sporting feljött mínusz egyre, egyenlíteni azonban nem tudott, így a hazai iksz után kiesett a BL-ből. 37–36

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Barca (spanyol)–Nantes (francia) 31–21 (15–12)
Továbbjutott: a Barca, kettős győzelemmel, 63–51-es összesítéssel
Aalborg HB (dán)–Sporting CP (portugál) 37–36 (18–17)
Továbbjutott: az Aalborg, 68–67-es összesítéssel
Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 31–30 (17–15) – hétméteresekkel 4–3
Továbbjutott: a Füchse Berlin, 65–65-ös összesítéssel, hétméteresekkel
Csütörtökön játsszák
18.45: SC Magdeburg (német)OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Az első mérkőzésen: 35–28

 

