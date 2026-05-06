A Barca és az Aalborg csatlakozott a Füchse Berlinhez a férfi kézi BL négyes döntős mezőnyében

A mérkőzés elején többször is két góllal vezetett a Nantes, de a félidő végén már a Barca volt háromgólos előnyben. A fordulás után már nagyon simán alakult az összecsapás, a katalánok 10 góllal nyertek, és kettős győzelemmel jutottak be a kölni négyes döntőbe. 31–21

Az első félidő végig szorosan alakult, majd a szünet után az Aalborg folyamatosan két-három gólos előnyben kézilabdázott. A Sporting feljött mínusz egyre, egyenlíteni azonban nem tudott, így a hazai iksz után kiesett a BL-ből. 37–36

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Barca (spanyol)–Nantes (francia) 31–21 (15–12)

Továbbjutott: a Barca, kettős győzelemmel, 63–51-es összesítéssel

Aalborg HB (dán)–Sporting CP (portugál) 37–36 (18–17)

Továbbjutott: az Aalborg, 68–67-es összesítéssel

Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 31–30 (17–15) – hétméteresekkel 4–3

Továbbjutott: a Füchse Berlin, 65–65-ös összesítéssel, hétméteresekkel

Csütörtökön játsszák

18.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 35–28