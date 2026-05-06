Folytatódott az FTC Tatabánya elleni jó sorozata, a zöld-fehérek idegenben verték meg a bronzérmest

SZENDREI ZOLTÁN
2026.05.06. 20:11
Nyert Tatabányán az FTC (Fotó: fradi.hu)
férfi kézilabda NB I FTC-Green Collect Mol Tatabánya KC
A férfi kézilabda NB I 24. fordulójának záró mérkőzésén az FTC-Green Collect 38–32-re legyőzte idegenben az Európa-kupa-döntős Mol Tatabánya KC-t.

Szerettek volna győzelemmel kedveskedni a tatabányaiak vezetőedzőjüknek, Tóth Edmondnak 51. születésnapja alkalmából. Mind a Bányász, mind a Fradi végső pozíciója már biztos a bajnokságban, előbbi a bronzérmes, utóbbi a 4. helyezettje lesz a 2025–2026-os évadnak. A hazaiak ebben az idényben még nem tudták legyőzni a fővárosiakat, akik a népligeti bajnokin megverték őket, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében döntetlen lett a végeredmény, amely a vendég „kék tigrisek” továbbjutását jelentette.

Nem kérdés, hogy melyik csapatnak pozitívabb az idénye, hiszen a kupadöntős, bajnoki bronzérmes Tatabánya története során először a nemzetközi porondon is fináléba jutott. Ellenfele az északmacedón GRK Ohrid lesz, az oda-visszavágós párharcot május utolsó két hétvégéjén játsszák majd le, előbb a hazai, majd az idegenbeli mérkőzés következik.

Nagy iramban kezdődött a rangadó, meglepetésre Tóth Edmondnak már a 11. percben időt kellett kérnie, mert a vendégek 8–4-gyel indítottak. A zöld-fehéreknél Ancsin Gábor ihletett formában kézilabdázott, Csanálosi Richárd is bedobta a heteseit.

A Tatabánya második – pontosabban másik – sora megmutatta, hogy nagyjából 12 hasonló képességű mezőnyjátékos vár bevetésre. Talán ez a titka az együttes menetelésének, Sztraka Dániel és Rodríguez Pedro is főszereplővé vált, ahogyan az éles szögből, a kapunak háttal, az amúgy jól védő Borbély Ádám mellett a rövidben rést találó Daniel Mosindi is kitett magáért.

A 18–17-es vendégvezetésről induló második félidőben továbbra is a Fradi játszhatott előnyben. A riválisnak minden tudását be kellett vetnie, hogy fordítson, az utolsó „harmadban” mínusz ötről kellett volna fordítania, de a jól játszó zöld-fehérekkel szemben erre nem volt reális esélye, a vége 32–38 lett – a Ferencváros immár hat meccse veretlen a Bányásszal szemben.

Egy nem mindennapi jelenet is lejátszódott a meccs 39. percében, amikor a ferencvárosi Füzi Dániel épphogy visszatért a kiállítása után a pályára, ám egy újabb szabálytalansága után ismét kétpercet kapott.

A hátralévő két fordulóban a Tatabánya előbb a PLER-hez látogat, majd a Budai Farkasokat fogadja, az FTC előbb a Szigetszentmiklóssal játszik otthon, majd Szegeden zárja a bajnoki szezont.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
24. FORDULÓ
MOL TATABÁNYA KCFTC-GREEN COLLECT 32–38 (17–18)
Tatabánya, 1401 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.
TATABÁNYA: Andó – Terjék 1 (1), GRIGORAS 6, Zsitnyikov 4, Plaza 2, Taleszki 1, Damatrin 2 (1). Csere: Székely M. (kapus), Havran, Sztraka 3, Vajda H. 2, Mosindi 2, ÉLES 5 (1), Papp T. 2, Rodríguez P. 1, Krakovszki B. 1. Edző: Tóth Edmond
FTC: BORBÉLY – CSANÁLOSI 7 (5), ANCSIN G. 7, KARAI 7, Prainer, Győri M. 4, Juhász Á. 3. Csere: Győri K. (kapus), Csörgő, Nagy Bence 5, Tóth P. 2, Lékai M., Debreczeni, Füzi, Koller 3. Edző: Pásztor István
Az eredmény alakulása: 5. perc: 4–4. 11. p.: 4–8. 18. p.: 9–10. 23. p.: 12–14. 27. p.: 16–16. 33. p.: 18–21. 42. p.: 22–27. 50. p.: 27–33. 56. p.: 30–37
Kiállítások: 12, ill. 14 perc
Hétméteresek: 4/3, ill 6/5

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Csütörtökön játszották
Budai Farkasok–Csurgó 28–26
Pénteken játszották
Szigetszentmiklós–Budakalász 26–26
Szombaton játszották
Veszprém–Komló 41–34
Balatonfüred–Győr 30–27
Gyöngyös–PLER 27–30
Szeged–NEKA 42–17

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Veszprém

24

24

938–649

+289 

48 

  2. Szeged

24

20

1

3

848–650

+198 

41 

  3. Tatabánya

24

18

6

750–692

+58 

36 

  4. FTC

24

14

2

8

781–732

+49 

30 

  5. Balatonfüred

24

11

2

11

633–693

–60 

24 

  6. NEKA

24

10

3

11

648–703

–55 

23 

  7. PLER

24

10

2

12

644–686

–42 

22 

  8. Csurgó

24

7

5

12

659–668

–9 

19 

  9. Győr

24

8

3

13

688–706

–18 

19 

10. Budai Farkasok-Rév

24

6

6

12

626–691

–65 

18 

11. Gyöngyös

24

8

16

639–699

–60 

16 

12. Szigetszentmiklós

24

6

3

15

609–701

–92 

15 

13. Komló

24

5

3

16

640–717

–77 

13 

14. Budakalász

24

4

4

16

651–767

–116 

12 

 

 

