Folytatódott az FTC Tatabánya elleni jó sorozata, a zöld-fehérek idegenben verték meg a bronzérmest
Szerettek volna győzelemmel kedveskedni a tatabányaiak vezetőedzőjüknek, Tóth Edmondnak 51. születésnapja alkalmából. Mind a Bányász, mind a Fradi végső pozíciója már biztos a bajnokságban, előbbi a bronzérmes, utóbbi a 4. helyezettje lesz a 2025–2026-os évadnak. A hazaiak ebben az idényben még nem tudták legyőzni a fővárosiakat, akik a népligeti bajnokin megverték őket, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében döntetlen lett a végeredmény, amely a vendég „kék tigrisek” továbbjutását jelentette.
Nem kérdés, hogy melyik csapatnak pozitívabb az idénye, hiszen a kupadöntős, bajnoki bronzérmes Tatabánya története során először a nemzetközi porondon is fináléba jutott. Ellenfele az északmacedón GRK Ohrid lesz, az oda-visszavágós párharcot május utolsó két hétvégéjén játsszák majd le, előbb a hazai, majd az idegenbeli mérkőzés következik.
Nagy iramban kezdődött a rangadó, meglepetésre Tóth Edmondnak már a 11. percben időt kellett kérnie, mert a vendégek 8–4-gyel indítottak. A zöld-fehéreknél Ancsin Gábor ihletett formában kézilabdázott, Csanálosi Richárd is bedobta a heteseit.
A Tatabánya második – pontosabban másik – sora megmutatta, hogy nagyjából 12 hasonló képességű mezőnyjátékos vár bevetésre. Talán ez a titka az együttes menetelésének, Sztraka Dániel és Rodríguez Pedro is főszereplővé vált, ahogyan az éles szögből, a kapunak háttal, az amúgy jól védő Borbély Ádám mellett a rövidben rést találó Daniel Mosindi is kitett magáért.
A 18–17-es vendégvezetésről induló második félidőben továbbra is a Fradi játszhatott előnyben. A riválisnak minden tudását be kellett vetnie, hogy fordítson, az utolsó „harmadban” mínusz ötről kellett volna fordítania, de a jól játszó zöld-fehérekkel szemben erre nem volt reális esélye, a vége 32–38 lett – a Ferencváros immár hat meccse veretlen a Bányásszal szemben.
Egy nem mindennapi jelenet is lejátszódott a meccs 39. percében, amikor a ferencvárosi Füzi Dániel épphogy visszatért a kiállítása után a pályára, ám egy újabb szabálytalansága után ismét kétpercet kapott.
A hátralévő két fordulóban a Tatabánya előbb a PLER-hez látogat, majd a Budai Farkasokat fogadja, az FTC előbb a Szigetszentmiklóssal játszik otthon, majd Szegeden zárja a bajnoki szezont.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
24. FORDULÓ
MOL TATABÁNYA KC–FTC-GREEN COLLECT 32–38 (17–18)
Tatabánya, 1401 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.
TATABÁNYA: Andó – Terjék 1 (1), GRIGORAS 6, Zsitnyikov 4, Plaza 2, Taleszki 1, Damatrin 2 (1). Csere: Székely M. (kapus), Havran, Sztraka 3, Vajda H. 2, Mosindi 2, ÉLES 5 (1), Papp T. 2, Rodríguez P. 1, Krakovszki B. 1. Edző: Tóth Edmond
FTC: BORBÉLY – CSANÁLOSI 7 (5), ANCSIN G. 7, KARAI 7, Prainer, Győri M. 4, Juhász Á. 3. Csere: Győri K. (kapus), Csörgő, Nagy Bence 5, Tóth P. 2, Lékai M., Debreczeni, Füzi, Koller 3. Edző: Pásztor István
Az eredmény alakulása: 5. perc: 4–4. 11. p.: 4–8. 18. p.: 9–10. 23. p.: 12–14. 27. p.: 16–16. 33. p.: 18–21. 42. p.: 22–27. 50. p.: 27–33. 56. p.: 30–37
Kiállítások: 12, ill. 14 perc
Hétméteresek: 4/3, ill 6/5
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Csütörtökön játszották
Budai Farkasok–Csurgó 28–26
Pénteken játszották
Szigetszentmiklós–Budakalász 26–26
Szombaton játszották
Veszprém–Komló 41–34
Balatonfüred–Győr 30–27
Gyöngyös–PLER 27–30
Szeged–NEKA 42–17
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
24
24
–
–
938–649
+289
48
|2. Szeged
24
20
1
3
848–650
+198
41
|3. Tatabánya
24
18
–
6
750–692
+58
36
|4. FTC
24
14
2
8
781–732
+49
30
|5. Balatonfüred
24
11
2
11
633–693
–60
24
|6. NEKA
24
10
3
11
648–703
–55
23
|7. PLER
24
10
2
12
644–686
–42
22
|8. Csurgó
24
7
5
12
659–668
–9
19
|9. Győr
24
8
3
13
688–706
–18
19
|10. Budai Farkasok-Rév
24
6
6
12
626–691
–65
18
|11. Gyöngyös
24
8
–
16
639–699
–60
16
|12. Szigetszentmiklós
24
6
3
15
609–701
–92
15
|13. Komló
24
5
3
16
640–717
–77
13
|14. Budakalász
24
4
4
16
651–767
–116
12