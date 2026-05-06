Folytatódott az FTC Tatabánya elleni jó sorozata, a zöld-fehérek idegenben verték meg a bronzérmest

Szerettek volna győzelemmel kedveskedni a tatabányaiak vezetőedzőjüknek, Tóth Edmondnak 51. születésnapja alkalmából. Mind a Bányász, mind a Fradi végső pozíciója már biztos a bajnokságban, előbbi a bronzérmes, utóbbi a 4. helyezettje lesz a 2025–2026-os évadnak. A hazaiak ebben az idényben még nem tudták legyőzni a fővárosiakat, akik a népligeti bajnokin megverték őket, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében döntetlen lett a végeredmény, amely a vendég „kék tigrisek” továbbjutását jelentette.

Nem kérdés, hogy melyik csapatnak pozitívabb az idénye, hiszen a kupadöntős, bajnoki bronzérmes Tatabánya története során először a nemzetközi porondon is fináléba jutott. Ellenfele az északmacedón GRK Ohrid lesz, az oda-visszavágós párharcot május utolsó két hétvégéjén játsszák majd le, előbb a hazai, majd az idegenbeli mérkőzés következik.

Nagy iramban kezdődött a rangadó, meglepetésre Tóth Edmondnak már a 11. percben időt kellett kérnie, mert a vendégek 8–4-gyel indítottak. A zöld-fehéreknél Ancsin Gábor ihletett formában kézilabdázott, Csanálosi Richárd is bedobta a heteseit.

A Tatabánya második – pontosabban másik – sora megmutatta, hogy nagyjából 12 hasonló képességű mezőnyjátékos vár bevetésre. Talán ez a titka az együttes menetelésének, Sztraka Dániel és Rodríguez Pedro is főszereplővé vált, ahogyan az éles szögből, a kapunak háttal, az amúgy jól védő Borbély Ádám mellett a rövidben rést találó Daniel Mosindi is kitett magáért.

A 18–17-es vendégvezetésről induló második félidőben továbbra is a Fradi játszhatott előnyben. A riválisnak minden tudását be kellett vetnie, hogy fordítson, az utolsó „harmadban” mínusz ötről kellett volna fordítania, de a jól játszó zöld-fehérekkel szemben erre nem volt reális esélye, a vége 32–38 lett – a Ferencváros immár hat meccse veretlen a Bányásszal szemben.

Egy nem mindennapi jelenet is lejátszódott a meccs 39. percében, amikor a ferencvárosi Füzi Dániel épphogy visszatért a kiállítása után a pályára, ám egy újabb szabálytalansága után ismét kétpercet kapott.

A hátralévő két fordulóban a Tatabánya előbb a PLER-hez látogat, majd a Budai Farkasokat fogadja, az FTC előbb a Szigetszentmiklóssal játszik otthon, majd Szegeden zárja a bajnoki szezont.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

24. FORDULÓ

MOL TATABÁNYA KC–FTC-GREEN COLLECT 32–38 (17–18)

Tatabánya, 1401 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

TATABÁNYA: Andó – Terjék 1 (1), GRIGORAS 6, Zsitnyikov 4, Plaza 2, Taleszki 1, Damatrin 2 (1). Csere: Székely M. (kapus), Havran, Sztraka 3, Vajda H. 2, Mosindi 2, ÉLES 5 (1), Papp T. 2, Rodríguez P. 1, Krakovszki B. 1. Edző: Tóth Edmond

FTC: BORBÉLY – CSANÁLOSI 7 (5), ANCSIN G. 7, KARAI 7, Prainer, Győri M. 4, Juhász Á. 3. Csere: Győri K. (kapus), Csörgő, Nagy Bence 5, Tóth P. 2, Lékai M., Debreczeni, Füzi, Koller 3. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása: 5. perc: 4–4. 11. p.: 4–8. 18. p.: 9–10. 23. p.: 12–14. 27. p.: 16–16. 33. p.: 18–21. 42. p.: 22–27. 50. p.: 27–33. 56. p.: 30–37

Kiállítások: 12, ill. 14 perc

Hétméteresek: 4/3, ill 6/5

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Csütörtökön játszották

Budai Farkasok–Csurgó 28–26

Pénteken játszották

Szigetszentmiklós–Budakalász 26–26

Szombaton játszották

Veszprém–Komló 41–34

Balatonfüred–Győr 30–27

Gyöngyös–PLER 27–30

Szeged–NEKA 42–17