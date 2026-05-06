Yamal és Antonelli még meg sem született, CR és Messi 1800 góllal ezelőtt járt – ez történt akkor, amikor az Arsenal legutóbb BL-döntőt játszott...

Amikor az Arsenal legutóbb (amúgy először) Bajnokok Ligája-döntőt játszott (2006, május 17.):

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo közösen 74 szerzett gólnál járt – most 1876-nál

A Manchester City kétszeres angol bajnok volt – most tízszeres

A Real Madridnak és a Barcelonának a döntő előtt összesen 10 BL-trófeája most – most 20 van közösen

Néhány héttel később Zinédine Zidane élete utolsó meccsén, a vb-döntőben lefejelte Marco Materazzit

Még meg sem született az F1-es vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli

Még meg sem született az Arsenal védője, Myles Lewis-Skelly

Csak tizennégy hónappal később született meg az FC Barcelona csillaga, Lamine Yamal

A vb-címvédő Brazília, az Eb-címvédő Görögország volt

Bozsik Péter volt a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Abban az évben mutatták be a következő filmeket: Da Vinci-kód, Verdák, 300

Abban az évben adták ki a következő dalokat: Shakira: Hips Don't Lie, Nelly Furtado: Promiscuous, Justin Timberlake: SexyBack

Még be sem mutatták az első iPhone-t

Pár hónappal a PlayStation 3 bemutatása előtt jártunk

Abban az évben indult el a Twitter és a Spotify

A föld populációja 6.6 milliárd fő volt – most 8.3 milliárd

Szerbia és Montenegró akkor még – bő két hétig – egy államszövetséget alkotott