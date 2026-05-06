Yamal és Antonelli még meg sem született, CR és Messi 1800 góllal ezelőtt járt – ez történt akkor, amikor az Arsenal legutóbb BL-döntőt játszott...

CSELŐTEI MÁRK
2026.05.06. 19:44
2006 májusa után játszik ismét döntőt az Arsenal (Fotó: Getty Images)
2006. május 17. nem ma volt, egészen pontosan valamivel több mint 20 éve... Ekkor játszott legutóbb Bajnokok Ligája-döntőt az Arsenal, amely idén május 30-án Budapesten újra azért küzdhet, hogy történelme során először elnyerje a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját. Összegyűjtöttük, mi, s mi nem történt 2006-ban...

 

Amikor az Arsenal legutóbb (amúgy először) Bajnokok Ligája-döntőt játszott (2006, május 17.):
Lionel Messi és Cristiano Ronaldo közösen 74 szerzett gólnál járt – most 1876-nál
A Manchester City kétszeres angol bajnok volt – most tízszeres 
A Real Madridnak és a Barcelonának a döntő előtt összesen 10 BL-trófeája most – most 20 van közösen
Néhány héttel később Zinédine Zidane élete utolsó meccsén, a vb-döntőben lefejelte Marco Materazzit
Még meg sem született az F1-es vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli
Még meg sem született az Arsenal védője, Myles Lewis-Skelly
Csak tizennégy hónappal később született meg az FC Barcelona csillaga, Lamine Yamal
A vb-címvédő Brazília, az Eb-címvédő Görögország volt
Bozsik Péter volt a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 
Abban az évben mutatták be a következő filmeket: Da Vinci-kód, Verdák, 300 
Abban az évben adták ki a következő dalokat: Shakira: Hips Don't Lie, Nelly Furtado: Promiscuous, Justin Timberlake: SexyBack
Még be sem mutatták az első iPhone-t
Pár hónappal a PlayStation 3 bemutatása előtt jártunk
Abban az évben indult el a Twitter és a Spotify
A föld populációja 6.6 milliárd fő volt – most 8.3 milliárd 
Szerbia és Montenegró akkor még – bő két hétig – egy államszövetséget alkotott

