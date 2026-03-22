Márton Gábor nem tudott csodát tenni debütáló meccsén

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–2 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezette: Farkas Tibor (Topálszki Szabin, Vargha Tamás).

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór P., Dinnyés, Bolla G. (Samson, 83.), Márta (Herczeg, a szünetben) – Nyári (Adamcsek, 66.), Rac (Tollár, 66.), Szolgai – Kocsis B., Mascoe (Harsányi, a szünetben). Sportigazgató: Márton Gábor

SZEGED: Veszelinov – Sándor, Szilágyi, Horváth M., Kalmár – Szuljics (Tóth B., 82.), Rabatin, Zvekanov (Vágó, a szünetben), Bodnár (Kun, 89.) – Tóth-Gábor (Márkvárt, 69.), Borvető (Novák Cs., 69.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Vágó (54.), Tóh-Gábor (67. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

A stabil védekezést tűzte ki célul első meccsére Szentlőrincen Márton Gábor, aki a Szeged ellen öt védővel küldte fel a piros-feketéket. Úgy tűnt, be is vállnak elképzelései, hiszen egy félidőn át fel tudta tartóztatni a jobb erőkből álló vendégeket együttese. Ugyan Kostyáknak nagyon kellett koncentrálnia a hazai kapuban, de egy-egy veszélyes kontrát követően még a vezetést is megszerezhették volna Nyáriék. Az utolsó passzokba, lövésekbe, döntésekbe azonban rendre hiba csúszott.

A fordulást követően aztán gyorsan megtört a jég. A csereként érkező Vágón csak Harsányi maradt egy szögletnél, s a vendég középpályás kihasználva testi fölényét, közelről a kapu bal oldalába fejelt. 0–1

A vezetés megszerzését követően nyugodtabbá vált a Szeged, és jó negyedórával később meg is duplázta előnyét. A befelé törő Szuljicsot Poór rúgta fel a tizenhatoson belül, így tizenegyeshez jutottak a vendégek. A labda mögé a tavalyi lőrinci házi gólkirály, Tóth-Gábor állt, s magabiztosan lőtt a jobb alsóba. 0–2

Ugyan kétgólos hátrányban a hazaiak sokat tettek azért, hogy szépítsenek, Veszelinov és védői eszén nem tudtak túljárni, így 2–0-s vendégsikerrel zárult az összecsapás.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hat mérkőzés óta győzni képtelen, de Visinka Ede helyett most már Márton Gábor sportigazgató által irányított lőrinciek a kilenc meccses nyeretlenségüket az előző héten, Soroksáron lezáró szegediek ellen.