BL-elődöntő: Bayern München–PSG visszavágó 1–1 (össz.: 5–6)

2026.05.06. 20:50
A labdarúgó Bajnokok Ligája második elődöntőjének visszavágóján a Bayern München fogadja a PSG-t. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAYERN MÜNCHEN (német)–PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 1–1 (0–1) (összesítésben: 4–6) – élőben az NSO-n!
München, Allianz Aréna, 21 óra. Vezeti: J. Pinheiro (portugál)
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Stanisic (A. Davies, 67.), Tah (Kim Min Dzse, 67.), Upamecano (Karl, 85.), Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala (Jackson, 79.) – Olise, Kane, Luis Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany 
PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes (Mayulu, 85.) – Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz (Beraldo, 76.) – D. Doué (L. Hernández, 76.), O. Dembélé (Barcola, 65.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Kane (90+4.), ill. O. Dembélé (3.)

KEZDÉS: 21.00.  A PSG egygólos előnyből várja a müncheniek elleni BL-párharc németországi visszavágóját.

