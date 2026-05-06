Európai kézilabdaligák: kilenc magyar gól ellenére kikapott az Elverum

2026.05.06. 21:50
Lukács Péter (Fotó: Elverum)
Lukács Péter Máthé Dominik Elverum Albek Anna
Lukács Péter hét és Máthé Dominik két gólja ellenére az Elverum HB 33–32-re kikapott a Drammen otthonában a norvég férfi kézilabda-bajnokság elődöntőjének második, szerdai mérkőzésén.

 

A liga honlapja szerint Lukács és Máthé is három gólpasszt adott, de alapszakaszgyőztes csapatuk a vereség miatt 2–0-ra elveszítette a párharcot, így nem jutott döntőbe.

Bognár Alex egy találatával az RK Celje PL otthon 41–36-ra verte meg az RK Slovenj Gradec együttesét a szlovén élvonal felsőházi rájátszásában.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG Xentis Lipizzanerheimat otthon 28–26-ra kikapott a JAGS Vöslautól az osztrák férfibajnokság negyeddöntőjében, így 2–0-ra elveszítette a párharcot.

Albek Anna négy találatával a címvédő Metz HB házigazdaként 31–19-re nyert Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand Porte du Hainaut ellen a francia női bajnokságban.

 

