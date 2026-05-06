Későn jött a müncheni egyenlítés – a PSG csaphat össze az Arsenallal a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében

Ilyen kezdésre számított mindenki: Hvicsa Kvarachelia a harmadik percben lefordult és faképnél hagyta a félpályán Dayot Upamecanót, az alapvonalig sprintelt a Fabián Ruiz által előrepasszolt labdával, középen Ousmane Dembélé okos visszamozgással játszotta magát tisztára, majd ballal a léc alá bombázott. Tökéletes kezdés, elképesztő, hogy a PSG támadói kis túlzással nem tudnak rosszat húzni. A Bayern München ahelyett, hogy meglovagolta volna az első mérkőzés hajrájának lelki többletét, vagy megpróbált volna úgy indítani, mint Párizsban, ahol vezetett, megismételte a Real Madrid elleni katasztrofális negyeddöntős kezdést. Számítani lehetett rá, hogy a franciák agresszív letámadással próbálkoznak, így Dayot Upamecano helyezkedése felelőtlen volt, a sebességkülönbség miatt szabálytalankodnia kellett volna a grúz szélsővel, ehelyett bottal üthette a nyomát. A 15. percben jöhetett volna az egyenlítés, hasonló akcióból Luis Díaz játszott középre, de Michael Olise közeli lövését Nuno Mendes nagyszerű bevetődéssel hárította. Díaz aztán Warren Zaire-Emeryből csinált bohócot a bal oldalon, célt tévesztett lövése után tovább hergelte az amúgy is felspannolt közönséget; Olise a másik oldalon verte meg Mendest, nem sokkal tekerte fölé a labdát. A PSG az összesítést tekintve kétgólos előnyben érthetően nem rohamozott, de letámadását nem tekerte le, hatalmas energiákat kellett mozgósítaniuk a hazaiaknak, hogy kialakítsák a helyzeteiket. A müncheniek erejét mutatja, hogy így is nagyon veszélyesen futballoztak.

Ousmane Dembélé Münchenben is betalált (Fotó: Getty Images)

Nuno Mendes aztán a kezezésével háborította fel a Bayernhez tartozókat, az őrjöngő stábtagok második sárgát követeltek a már figyelmeztetett bekknek. A labda felkart érintett a 29. percben, de második sárga esetén egyébként sincs VAR-ozás, viszont a 31. percben Joao Neves esetében már kétségtelenül az alkaron csattant a labda, ráadásul a tizenhatoson belül. Elszabadult a pokol, a tizenegyes ez esetben azért maradhatott el, mert Vitinha lőtte rá néhány lépésről nagy erővel a labdát honfitársára. Majdnem a tettes döntötte el a továbbjutást három perccel később, Manuel Neuer nagyot védett az apró termetű, Párizsban gólt fejelő középpályás újabb veszélyes fejesénél. Ekkor már a kapusnak kellett nyugtatnia a Joao Pinheiro játékvezető miatt poharakat bedobáló szurkolókat. A szünetig a futballé lett a főszerep, Jamal Musiala a 44. percben ballal és jobbal is nagy lehetőséget puskázott el, előbb Matvej Szafonov védett nagyot, pillanatokkal később kicsivel lőtte a labdát kapu mellé.

Sokszor lesz még téma a portugál játékvezető ténykedése (Fotó: Getty Images)

Lassan indult a második félidő, Willian Pacho miatt kétszer is állt a játék. Előbb Harry Kane elől akarta elfejelni a labdát, az angol csatár a stoplijával felszakította a hátvéd fejbőrét. Még az ötvenedik percben sem járt a meccs, s az ecuadori védő az arcát fogva megint a földön maradt, Konrad Laimer suhintotta meg a könyökével. Cserébe Marquinhos is lekönyökölte Kane-t... Rá sem lehetett ismerni a mérkőzésre, szaggatottá, darabossá vált a játék. Désiré Doué egyéni akciója, majd kemény lövése józanította ki a csapatokat, főleg a Bayern kapott észbe, hiszen 35 perccel a vége előtt még mindig kétgólos hátrányban volt. Luis Enrique utasításai alapján sokkal stabilabbnak nézett ki a PSG védekezése, Díaz és Olise nem tudott egy az egy elleni helyzeteket kialakítani a széleken. Doué a 64. percben is „megkínálta” Neuert, s ugyan ismét a német kapus jött ki jobban a különmeccsből, ezzel nem csökkent a müncheniek hátránya. Díaz révén a 69. percben jött el a hazaiak első nagyobb lehetősége a szünet óta, Szafonov ütötte ki a labdát.

Utóbbi alkalmával már az az Alphonso Davies is pályán volt, aki a hajrában sebességével igyekezett felpörgetni a bajorok támadójátékát, több-kevesebb sikerrel. A Bayern becsülettel próbálkozott, de beadásai nem működtek, a PSG pedig szervezetten, rutinosan állta hátul a sarat, Kvarachelia többször is hosszú másodpercekre megtartotta a saját térfelén megszerzett labdát, majd vagy kontrát indított, vagy faultot harcolt ki. A legvégén csak megtört a jég, Davies játszotta be a labdát Kane-nek, aki a 94. percben egy rá jellemző, „befordulós” góllal beköszönt, ám ez csak a szépítésre volt elég. A PSG így 6–5-ös összesítéssel továbbjutott Münchenben, s készülhet a május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntőre az Arsenal ellen.

A párizsiak címvédésre készülnek, ami a BL-történelemben eddig csak a Real Madridnak jött össze, míg az Arsenal története első Bajnokok Ligája-címére hajt. Melyik jön össze?

Az ecuadori Pacho (feketében) lett a meccs embere az UEFA-nál (Fotó: Getty Images)

A Bayern München hat év után juthatott volna újra BL-döntőbe, és hat év után játszhatott volna ismét európai kupadöntőt Budapesten, a Puskás Arénában, hiszen 2020-ban az európai Szuperkupa-meccset a Sevilla ellen hazánk fővárosában nyerte meg. Keményen küzdött, sok helyzetet alakított ki mindkét mérkőzésen, de a címvédő párizsiak sokkal hatékonyabbak voltak a kapu előtt a párharc során. A BEK-ben sokszor megtörtént, de a Bajnokok Ligája 1992 óta íródó története során másodszor születhet címvédés a PSG révén, ez egyedül a Real Madridnak sikerült, 2016 és 2018 között háromszor győzött. A május 30-i budapesti fináléban a kedden továbbjutó Arsenal visszavághat a tavalyi, kettős vereséggel végződő elődöntős párharcért a Paris Saint-Germainnek. 1–1

