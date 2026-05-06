Kiélezett végjáték után a Honvéd került előnybe a férfi vízilabda ob I elődöntőjében

Már a párharc szerdai kezdete előtt tudni lehetett, hogy a BVSC és a Honvéd közötti elődöntőben legalább két mérkőzést rendeznek meg a férfi vízilabda ob I-ben. Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcban ugyanis 3–3-ra álltak a felek, de ez igen különleges módon alakult így: az alapszakaszban a Honvéd, a felsőházban a BVSC nyert idegenben, szétlövés után.

A Honvéd valamivel fáradtabb lehetett a vasárnapi athéni Konferenciakupa-döntő után, de így is jobban kezdett. Durvaság nélkül, de egymásnak estek a csapatok: tíz gól született az első negyedben, ezalatt Csoma Kristófék háromszor is három góllal vezettek. A folytatásban mindkét csapat védekezése javult – a BVSC a második negyed hajrájában Szeghalmi Zsombor második góljával egyenlített (7–7), ám egy kimaradt hazai emberelőny után villámgyors ellentámadás következett, és Vadovics Viktor révén mégiscsak Honvéd-előnnyel fordulhattak a felek.

A térfélcsere után ismét a BVSC futott az eredmény után, a honvédosok remekül blokkoltak, Csoma kiválóan védett. A negyedik negyedben megint vezettek három góllal, ám Varga Dániel csapata kitartóan üldözte őket – másfél perccel a vége előtt Ekler Zsombor negyedik gólja után már csak egy volt közte, egy kontrafault után pedig Tátrai Dávid egyenlített (14–14). Az utolsó percre fordulva hat az öt ellen az addigra már ötgólos Nikola Moszkov remek centerpassza után Simon Henrik szerzett újabb vendégvezetést, Ekler Zsombor utolsó lövése pedig kifelé pattant a lécről, a Honvéd ezzel 15–14-re nyert, és elvette a Vasutas pályaelőnyét.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

BVSC-MANNA ABC–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 14–15 (4–6, 3–2, 2–3, 5–4)

Budapest, Laky uszoda, 500 néző. V: Kovács Cs. T., Csanádi

BVSC: Gyapjas V. – TÁTRAI D. 2, EKLER ZS. 4, Jansik D., Kovács P., Susiasvili 2, Csacsovszky E. 2. Csere: KOROM (kapus), Mészáros M., Csapó M., SZEGHALMI 2, Batizi 1, Bundschuh, Simon B. 1. Edző: Varga Dániel

HONVÉD: CSOMA – Ekler B., MOSZKOV 5, Kevi 2, Szépfalvi, VADOVICS 3, Vicskovics. Csere: Bencz 2, Kiss B., Sugár, Vékony 1, SIMON H. 2. Megbízott edző: Decker Attila

Emberelőny-kihasználás: 12/5, ill. 13/6

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

Kipontozódott: Csapó M. (20. p.), Vékony (28. p.), Bundschuh (29. p.), Bencz (30. p.)

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc állása: 6–3 a Honvéd javára

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Jóval több gólt kaptunk, mint terveztem. A lélektanilag fontos pillanatokban jobban teljesített a Honvéd, szinte végig vezetett, de keményen küzdöttek a játékosaim. Mi is kettős terhelésben vagyunk, mostantól a szombati Eurokupa-elődöntővel foglalkozunk, utána természetesen szeretnénk visszaszerezni a pályaelőnyt.

Decker Attila másodedző: – Játékosként sok ilyen meccset átéltem, de a parton még nem. Fantasztikusan küzdöttek a játékosok, köszönöm az élményt nekik! Remekül kezdtünk, az elvesztett Konferenciakupa-döntőből származó fájdalmat óriási motivációvá fordítottuk át, és eufóriával zárhattuk le ezt a mérkőzést.

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL–SEMMELWEIS OSC 13–9 (2–3, 5–2, 1–3, 5–1)

Szeged, 300 néző. V: Petik A., ifj. Kenéz

SZEGED: DANKA – GÓLYA 2, BÓBIS B. 6, Pető A., Báthory, SPITZ 2, Pörge. Csere: Gyovai (kapus), Horváth V. 1, Nyíri, Doroszlai 1, SÁNTA 1, Kürti, Gedra. Edző: Kiss Csaba

OSC: Farkas D. – GÁL D. 2, Mészáros Cs. 1, Varga B., Tóth K. 1, SZILÁDI 2, Sedlmayer 1. Csere: Hessels B., Simon S. 1, Tátrai T., Klár 1, Illés H, Kerényi. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 11/4, ill. 11/4

Gól –ötméteresből: 3/3, ill. 1/0

Kipontozódott: Mészáros Cs. (27. p.)

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc állása: 6–6

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Azért nyertünk, mert Danka Benedek szenzációsan védett, továbbá a negyedik negyedbeli támadójátékunk minden igényt kielégített.

Bisztritsányi Dávid (kapusedző): – Ez volt a csapatok negyedik idénybeli csatája. Jövő szombaton hazai pályán győzelemmel szeretnénk lezárni a párharcot.