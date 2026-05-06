Hatalmas harc és dráma Berlinben, a Veszprém hetesekkel maradt le a négyes döntőről



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

FÜCHSE BERLIN (német)–ONE VESZPRÉM HC 31–30 (17–15) – hétméteresekkel: 4–3

Berlin, 8796 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)

BERLIN: MILOSZAVLJEV – Av Teigum 2, GIDSEL 10, Lichtlein 2, Marszenics 2, ANDERSSON 6, FREIHÖFER 7 (6). Csere: Ludwig (kapus), Cehte, Darj, Langhoff 1, Gröndahl 1 (1), Herburger. Edző: Nicolej Krickau

VESZPRÉM: APPELGREN – LENNE 6, Martinovic 4, Pesmalbek 1, Ligetvári, el-Dera 2, DESCAT 7 (3). Csere: Corrales (kapus), HESAM 7, Dodics, Cindric 2, Adel 1, Ali Zein, Remili, Thiagus Petrus, Elísson. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–1. 10. p.: 8–3. 15. p.: 11–6. 23. p.: 14–8. 26. p.: 17–11. 35. p.: 18–18. 38. p.: 20–20. 42. p.: 22–20. 51. p.: 27–24. 57. p.: 29–29. 59. p.: 31–29

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 10/7, ill. 4/3

Továbbjutott: a Füchse Berlin 65–65-ös összesítéssel, hétméteresekkel

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Elképesztő meccset játszottunk, és újra egy topcsapattal szemben maradtunk alul, tavaly a rendes játékidőben egy góllal, most pedig hetesekkel. De bizonyítottuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt a legjobbakkal, az ő szintjükön vagyunk, talán egy lépéssel hátrébb. Küzdöttünk rendesen, nyugodtak tudtunk maradni akkor is, amikor a kapusba lövöldöztük a labdákat, és elhúztak. Az ilyen meccsek nem hasonlíthatóak semmihez, talán nem érdemeltük meg az ilyen vereséget, ám ilyen a sport. A világ egyik legjobb csapatát óriási harcra kényszerítettük, minden egyes játékosomra büszke vagyok, ezek a srácok az elsőtől az utolsó másodpercig küzdöttek.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem lehet könnyű nekimenni egy mérkőzésnek úgy, hogy mindenki, a játékosok, az edzői stáb és a klubvezetőség is pontosan tudja, hiába voltak jó meccsek, szép győzelmek az elmúlt nyolc hónapban, ezen a hatvan percen múlik majd az, hogy a szurkolók, a közvélemény és a média hogyan fogja megítélni a 2025–2026-os idényt.

Az első meccsen, hazai pályán a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata 35–34-re győzte le a tavalyi döntős Füchse Berlint, így egygólos előnnyel kezdhette a Bajnokok Ligája-negyeddöntő párharcának visszavágóját a berlini Max-Schmeling-Halléban. A hazaiak ugyan kicsit most is esélyesebbnek számítottak, egy hete, az első összecsapáson azonban kiderült, hogy nem sebezhetetlenek és nem verhetetlenek, még akkor sem, ha a csapat motorja a világ legjobb játékosa, a góllövőlistát vezető Mathias Gidsel.

VÉLEMÉNYEK Mikael APPELGREN, a Veszprém kapusa: – Elképesztően szoros mérkőzést játszottunk a Berlinnel, és akárcsak Veszprémben, most is visszajöttünk a meccsbe. Talán túl nagy előnyt adtunk nekik az elején, és sok energiát vett ki belőlünk a felzárkózás, a hetespárbajban pedig a Berlin mellé állt a szerencse. Közel voltunk a négyes döntőhöz, százhúsz percig harcoltunk a tavalyi döntős ellen, egyenrangú ellenfelei voltunk. Holnap is felkel majd a nap, de most nagyon fáj. Dragan PESMALBEK, a Veszprém beállója: – Nehéz megszólalni, miután büntetővel elveszítesz egy ekkora csatát... Nem könnyű elfogadni az ilyen vereséget, de megvoltak a lehetőségeink, hogy elkerüljük a büntetőpárbajt. Szomorú vagyok, rosszul kezdtünk, azonban visszajöttünk, óriásit küzdöttünk, és bebizonyítottuk, hogy akár a legjobbakat is legyőzhetjük Európában. Tudtuk, hogy alig van gyenge pontjuk, nálunk pedig kevesebb a sztár, ám csapatként nagyon egységesek vagyunk, elszántan támadtunk, és kiadtunk magunkból mindent.

A veszprémi játék összképe és az Építők tavaszi formája bizakodásra adhatott okot, mint ahogy az is, hogy a németországi mérkőzésre visszatért a francia jobbátlövő, Nedim Remili, a Veszprém támadásainak egyik vezére, aki 85 találatával a gárda legjobb gólszerzője volt eddig a BL-ben.

Mint ahogy várni is lehetett, már az első pillanattól kezdve nagyon belehúzott a Füchse, diktálta az iramot, még négy perc sem telt el, mikor már 5–1-re vezetett, közben kapusa, Dejan Miloszavljev három lövést is megfogott. A hét a hat elleni támadásokkal kezdő Veszprém próbálta felvenni a kesztyűt, igyekezett kifogni a szelet a hazaiak vitorlájából, és lassabb játékra késztetni őket, a védekező Ligetvári Patrik is ennek jegyében birkózott középen, és ha kellett, a földharctól sem riadt vissza – éppen Gidsellel szemben.

Hiába biztatta a kispadról fel-felpattanó kapustársa, Rodrigo Corrales, az első tíz percben Mikael Appelgren nem tudta elkapni a fonalat, 10/1-gyel kezdett, ezúttal az emberelőnyös támadás sem jött be, az Építők egyszerűen túl sok könnyű lerohanásgólt kapott, Gidsel pedig felállt fal ellen is úgy tört be a testcseleivel, hogy szemmel sem volt könnyű követni, nemhogy lábbal és kézzel.

A hajrát egy közel hétperces veszprémi gólcsend előzte meg, közben kapust váltott Xavier Pascual, Appelgren helyére Corrales érkezett, de a játék képén egy darabig ez sem változtatott, nem sikerült faragni a hátrányból. A hazaiaknak még az is belefért, hogy Lasse Andersson egész pályáról nagy erővel az üres kapu mellé lőjön, úgy, hogy közben a meginduló Gidsel teljesen egyedül futhatott kapura – ha a honfitárs nem kapkod, és inkább a passzt választja, biztos a gól.

Az első félidő vitathatatlanul a Füchse Berliné volt, mégis a Veszprém mehetett szünetre jobb szájízzel, ugyanis a hajrából jobban jött ki. Mivel a játékrész utolsó hazai gólját nem adták meg, a német együttes csak kétgólos előnnyel vonulhatott a pihenőre (17–15), ami azért lehetett lelkesítő a vendégeknek, mert egyrészt egy hete úgy nyertek a Veszprém Arénában, hogy félidőben még háromgólos hátrányban voltak, másrészt hiába rohant a Berlin, összesítésben így is csak egygólos maradt az előnye, amit ráadásul a második felvonás elején Hugo Descat egy hetesgóllal el is tüntetett.

Az öltözőből a Veszprém jött ki elszántabban, az első tíz percben visszaverte a hazaiak minden próbálkozását, és tartotta a minimális különbséget. A vendégkapusok teljesítménye javult, a szélsők (Yanis Lenne és Descat) ezúttal is remekeltek, és miközben Remili teljesítményén érezni lehetett, hogy még nem teljesen egészséges, az átlövőposzton Ivan Martinovic és Ahmed Hesam is bátran vállalkozott, főleg az egyiptomi játszott nagyon bátran.

Őrült hajrá vette kezdetét, amelynek kulcspillanatai voltak, amikor az egyik oldalon Miloszavljev lábbal kivédte Descat hetesét, a másikon pedig Gidsel adta el a labdát kritikus helyzetben. Mivel a rendes játékidőben egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni, jöhetett a hetespárbaj, amit Descat és Remili hibája döntött el, így Gidsel értékesített büntetője után a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe hatalmas harc után a Füchse Berlin jutott be, amely története során csak 2013-ban veszített el nyolcaddöntős párbajt – se előtte, se azóta soha.

