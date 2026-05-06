BL-elődöntő: Bayern München–PSG visszavágó 1–1 (össz.: 5–6)

Gálfi nagy csatában búcsúzott a római tenisztornán

2026.05.06. 21:07
Gálfi Dalma két és fél órás csatában kikapott az osztrák színekben szereplő Anastasia Potapovától a római salakpályás tenisztorna első fordulójában.

 

A találkozó kereken egy óra miatt állt az eső miatt, ekkor a döntő szettben 1:1-es állásnál járt a két játékos.

A WTA-rangsorban 119. magyar játékos a harmadik játszmában már 4:2-re vezetett, innentől kezdve viszont orosz születésű riválisa, aki a 38. a világranglistán, sorozatban négy játékot nyert és győzött.

WTA-TORNA, RÓMA (salak)
Női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)
Gálfi Dalma–Anastasia Potapova (osztrák) 7:5, 2:6, 4:6

 

