Gálfi nagy csatában búcsúzott a római tenisztornán

Gálfi Dalma két és fél órás csatában kikapott az osztrák színekben szereplő Anastasia Potapovától a római salakpályás tenisztorna első fordulójában.
A találkozó kereken egy óra miatt állt az eső miatt, ekkor a döntő szettben 1:1-es állásnál járt a két játékos.
A WTA-rangsorban 119. magyar játékos a harmadik játszmában már 4:2-re vezetett, innentől kezdve viszont orosz születésű riválisa, aki a 38. a világranglistán, sorozatban négy játékot nyert és győzött.
WTA-TORNA, RÓMA (salak)
Női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)
Gálfi Dalma–Anastasia Potapova (osztrák) 7:5, 2:6, 4:6
