NB II: leváltották Csató Sándort, a Békéscsaba vezetőedzőjét
A labdarúgó NB II-ben szereplő Békéscsaba 1912 Előre SE vezetősége közös megegyezéssel szerződést bontott Csató Sándor vezetőedzővel.
A döntés értelmében Fodor Tibor másodedző is távozik a lila-fehérektől, s a hátralévő két fordulóban Balog Zsolt A-licences edző felel a szakmai munka irányításáért.
Csató Sándor játékosként kilenc éven keresztül futballozott a Békéscsabában, csaknem három éve, 2023. június 12-e óta pedig edzőként dolgozott a klubnál.
A Békéscsaba hét forduló óta nyeretlen a bajnokságban, 372 perce gólt sem szerzett, és az utolsó helyen szerénykedik a 16 csapatos mezőnyben. Esélye viszont még van a bennmaradásra, az utolsó két fordulóban a Kozármislenyt fogadja, illetve a Mezőkövesd vendége lesz.
Legfrissebb hírek
Szegedi döntetlenjével a Honvéd feljutott az NB I-be!
Labdarúgó NB II
2026.05.03. 18:58
A BVSC szögletgóllal verte meg a Videotont
Labdarúgó NB II
2026.05.03. 18:54
Ezek is érdekelhetik