NB II: leváltották Csató Sándort, a Békéscsaba vezetőedzőjét

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.06. 08:31
Csató Sándor (Fotó: Árvai Károly)
Békéscsaba NB II Balog Zsolt Csató Sándor edzőváltás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Békéscsaba 1912 Előre SE vezetősége közös megegyezéssel szerződést bontott Csató Sándor vezetőedzővel.

A döntés értelmében Fodor Tibor másodedző is távozik a lila-fehérektől, s a hátralévő két fordulóban Balog Zsolt A-licences edző felel a szakmai munka irányításáért.

Csató Sándor játékosként kilenc éven keresztül futballozott a Békéscsabában, csaknem három éve, 2023. június 12-e óta pedig edzőként dolgozott a klubnál.

A Békéscsaba hét forduló óta nyeretlen a bajnokságban, 372 perce gólt sem szerzett, és az utolsó helyen szerénykedik a 16 csapatos mezőnyben. Esélye viszont még van a bennmaradásra, az utolsó két fordulóban a Kozármislenyt fogadja, illetve a Mezőkövesd vendége lesz.

 

