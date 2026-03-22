Nemzeti Sportrádió

NB I

Kazincbarcika–ETO FC 0–0 – ÉLŐ, Puskás Akadémia–Debrecen 1–1

NB II: idegenben nyert a Honvéd és a Szeged; gól- és emberhátrányban a KTE – ÉLŐ eredménykövető!

Megküzdött Karcagon a három pontért a Honvéd

MIHÁLY NORBERT
2026.03.22. 15:50
Elvitte a három pontot Karcagról a Honvéd (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Címkék
A házigazda sokáig állta a sarat az éllovas Budapest Honvéd ellen, azonban a mérkőzés hajrájához közeledve Zuigeber Ákos eldöntötte a három pont sorsát.

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
KARCAGI SC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–0) – VÉGE!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 1100 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (László István, Vrobvszki Pál)
KARCAG:  Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi T., Sághy (Fekete O., 76.), László D. – Szűcs K., Sain (Györgye, 81.), Pap Zs. (Egri I., 81.) – Kaye, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila 
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Csontos D., Ujváry (Somogyi, 88.), Csonka B. – Szamosi Á., Hangya, Zuigeber (Varga B., 88.), Pekár (Szabó T., 74.) – Medgyes Z. (Kovács E., 74.), Varga K. (Gyurcsó, 62.) Mb. edző: Márton István.
Gólszerző: Zuigeber (73.)

ÖSSZEFOGLALÓ
Előzetesen sem ígérkezett könnyű feladatnak az éllovas Budapest Honvéd karcagi vendégjátéka. A hazai csapat a forduló előtt a tabella első felében, a hetedik helyen állt, ráadásul saját pályáján kimondottan stabil teljesítményt nyújtva, hiszen korábban csak két ellenfél tudta legyőzni őket a Liget úti Sportcentrumban. A kispestiek helyzetét nehezített, hogy Feczkó Tamás eltiltás miatt nem lehetett ott a kispadon. A hangulatra viszont nem lehetett panasz, telt ház és lelkes szurkolótáborok fogadták a csapatokat, mindkét oldalról kiváló atmoszféra kísérte az összecsapást.

A mérkőzés elején a hazaiak voltak aktívabbak, már a második percben helyzetbe kerültek, de Tujvel magabiztosan hárított. Később is inkább a karcagi próbálkozások jelentettek veszélyt, több fejes és lövés is csak centikkel kerülte el a Honvéd kapuját. A szünet előtt aztán elkezdett éledezni a vendégcsapat, egy pontrúgás után Szamosi látványos mozdulattal próbálkozott, de a kapus védeni tudott.

A második játékrészt határozottabban kezdte a budapesti egylet, Medgyes remek egyéni megoldás után tette középre a labdát, de Zuigeber hajszállal lemaradt róla. Nem sokkal később egy szabadrúgás után ismét a piros-feketék veszélyeztettek, de a hazai kapus nagy bravúrral hárított. A Karcag sem adta fel, távoli lövésekkel és fejesekkel próbálta megtörni a védelmet, Tujvel azonban több alkalommal is bravúrral hárított. A döntő pillanat a 73. percben érkezett el, egy megcsúsztatott labda Zuigeber Ákos elé került, aki higgadtan, a hosszú sarokba helyezett. A hajrában a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, de a Honvéd szervezett és fegyelmezett védekezésével megőrizte az előnyét, 0–1.


 

 

PERCRŐL PERCRE

Medgyes Zoltán akcióban (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Fotó: Erdos Laszlo      Elmedia

 

Kohut Máté próbálta bevenni a Honvéd kapuját. (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila

 

