NB II: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE

Kazincbarcika–ETO FC 0–0 – ÉLŐ, Puskás Akadémia–Debrecen 1–1

NB II: idegenben nyert a Honvéd és a Szeged; gól- és emberhátrányban a KTE – ÉLŐ eredménykövető!

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.03.22. 14:43
null
A Kecskemétnek (lilában) már nem igazán van lehetősége botlani, ha fel szeretne jutni az NB I-be (Fotó: Réti Attila/KTE, archív)
A labdarúgó NB II 23. fordulójában az 5. helyen álló Csákvár a 3. helyezett Kecskemétet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE 6–1 (2–1)
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Spotközpont, 300 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
CSÁKVÁR: Bozó – Lorentz (Szalai P., 64.), Pál B., Umathum, Tifán (Helembai, 46.) – Herjeczki (Ominger, 64.), Farkas A., Somfalvi (Radics, 72.), Haragos – Bányai, Szabó Bence (Krupa, 74.). Vezetőedző: Tóth Balázs
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Győrfi, Haris (Bocskay, 59.), Kovács B., Pljesovszki (Bolgár, 46.) – Bolyki (Czékus,90.), Szabó Bálint (Eördögh, 59.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Bányai P. (6.), Herjeczki (13.), Szabó B. (56.), Herjeczki (62.), Pál B. (73.), Bányai P. (86.), ill. Pálinkás (tizenegyesből, 19.)
Kiállítva: Pálinkás (második sárgával) a 47. percben
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt meccséből hármat elveszítő Csákvár a legutóbb hat idegenbeli bajnokijából csupán egyet megnyerő Kecskemét ellen.

 

NB II: Vasas FC–Soroksár SC

Szalai József gólja döntött a Mezőkövesd javára a Szőnyi úton

Megküzdött Karcagon a három pontért a Honvéd

Márton Gábor nem tudott csodát tenni debütáló meccsén

Fél lábbal a BL-negyeddöntőben: a Ferencváros hat góllal nyert Dortmundban

Szerb Szuperliga: Topolyai SC–Radnicski 1923

NB II: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

NB II: FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre

