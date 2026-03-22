NB II: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE 6–1 (2–1)

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Spotközpont, 300 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

CSÁKVÁR: Bozó – Lorentz (Szalai P., 64.), Pál B., Umathum, Tifán (Helembai, 46.) – Herjeczki (Ominger, 64.), Farkas A., Somfalvi (Radics, 72.), Haragos – Bányai, Szabó Bence (Krupa, 74.). Vezetőedző: Tóth Balázs

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Győrfi, Haris (Bocskay, 59.), Kovács B., Pljesovszki (Bolgár, 46.) – Bolyki (Czékus,90.), Szabó Bálint (Eördögh, 59.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Bányai P. (6.), Herjeczki (13.), Szabó B. (56.), Herjeczki (62.), Pál B. (73.), Bányai P. (86.), ill. Pálinkás (tizenegyesből, 19.)

Kiállítva: Pálinkás (második sárgával) a 47. percben



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző öt meccséből hármat elveszítő Csákvár a legutóbb hat idegenbeli bajnokijából csupán egyet megnyerő Kecskemét ellen.