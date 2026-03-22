NB II: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

FERENCZ BALÁZS
2026.03.22. 14:59
null
Haraszti Zsolték (piros-kékben) folytathatják jó sorozatukat (Fotó: vidi.hu, archív)
NB II 23. forduló NB II Videoton FC Fehérvár élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton
A labdarúgó NB II 23. fordulójában a 6. helyen álló Videoton a 10. helyezett Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1-1

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2275 néző. Vezeti: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Bán Kristóf Patrik)

VIDEOTON FC: Nagy G. - Virágh (Hesz, 84.), Kocsis G. (Simut, a szünetben), Spandler - Somogyi Á., Murka - Kovács K. (Bertók, a szünetben), Bedi, Zsótér - Zimonyi (Varga R., a szünetben), Haraszti (Dékei, 71.). Vezetőedző: Pető Tamás

KOZÁRMISLENY: Oroszi - Horváth D., Vajda, Turi – Bíró (Gajág, 87.), Kocsis D. (Mikolay, 87.), Herczeg, László K. (Bakó, 65.) – Dóra (Gazdag, 79.) – Babinszky (Zsóri, 65.), Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Dóra (43. - öngól) illetve Zamostny (18.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hat bajnoki óta veretlen Videoton az előző két meccsét elveszítő, ezeken kilenc gólt kapó, s egyet sem szerző Kozármisleny ellen. 

 

NB II 23. forduló NB II Videoton FC Fehérvár élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton
Legfrissebb hírek

NB II: Vasas FC–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
2 perce

Szalai József gólja döntött a Mezőkövesd javára a Szőnyi úton

Labdarúgó NB II
1 órája

Megküzdött Karcagon a három pontért a Honvéd

Labdarúgó NB II
1 órája

Márton Gábor nem tudott csodát tenni debütáló meccsén

Labdarúgó NB II
1 órája

Fél lábbal a BL-negyeddöntőben: a Ferencváros hat góllal nyert Dortmundban

Kézilabda
1 órája

Szerb Szuperliga: Topolyai SC–Radnicski 1923

Minden más foci
1 órája

NB II: FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE

Labdarúgó NB II
2 órája
Ezek is érdekelhetik