NB II: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

23. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1-1

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2275 néző. Vezeti: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Bán Kristóf Patrik)

VIDEOTON FC: Nagy G. - Virágh (Hesz, 84.), Kocsis G. (Simut, a szünetben), Spandler - Somogyi Á., Murka - Kovács K. (Bertók, a szünetben), Bedi, Zsótér - Zimonyi (Varga R., a szünetben), Haraszti (Dékei, 71.). Vezetőedző: Pető Tamás

KOZÁRMISLENY: Oroszi - Horváth D., Vajda, Turi – Bíró (Gajág, 87.), Kocsis D. (Mikolay, 87.), Herczeg, László K. (Bakó, 65.) – Dóra (Gazdag, 79.) – Babinszky (Zsóri, 65.), Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Dóra (43. - öngól) illetve Zamostny (18.)

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hat bajnoki óta veretlen Videoton az előző két meccsét elveszítő, ezeken kilenc gólt kapó, s egyet sem szerző Kozármisleny ellen.