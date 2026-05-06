Egy-egy változás a kezdőkben: a PSG-nél Zaire-Emery a jobbhátvéd, a Bayernnél Laimer váltotta Daviest

CSELŐTEI MÁRK
2026.05.06. 19:56
Zaire-Emerynek kell pótolnia Hakimit (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bajnokok Ligája BL-kezdők PSG kezdőcsapatok
Jön az instant (5–4-es párizsi végeredményével és a játék minőségével is) legendássá vált Bayern München–Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-párharc visszavágója az elődöntőben. Eggyel megy a PSG, ám a felek most Münchenben lépnek pályára, a továbbjutó utazhat a budapesti döntőre. Mutatjuk a kezdőcsapatokat!

 

Nagy változásokra nem lehetett számítani, de egy-egy ponton azért módosultak a kezdők az odavágóhoz képest. A PSG-nél sérülés miatt a keretben sincs ott Asraf Hakimi, így őt Warren Zaire-Emery pótolja, akinek helyét a középpályán a tavaly tavaszi BL-menetelésben kulcsszereplő Fabián Ruiz veszi át. A Bayern Münchennél a fittséggel továbbra is küzdő balhátvéd, Alphonso Davies kikerült, őt Konrad Laimer váltja.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
München, Allianz Aréna. Vezeti: J. Pinheiro (portugál)
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala – Olise, Kane, L. Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany 
A kispadon: Ulreich (k), Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, N. Jackson, Bischof, Ito H., Guerreiro, Karl  
PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrqiue
A kispadon: Vignaud (k), Laurendon (k), Renato Marin (k), Beraldo, Zabarnij, G. Ramos, Li Kang In, L. Hernandez, Mayulu, Dro, Barcola, Mbaye

 

