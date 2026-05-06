A Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB I-ben
A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB I-ben, mivel 73–52-re győzött a TFSE otthonában a helyosztó második mérkőzésén, szerdán.
Az első meccset a soproniak 83–71-re nyerték meg szombaton, hazai pályán. Ezúttal a vendégek szerb légiósa, Jelena Brooks volt a mezőny legjobbja: pályafutása utolsó mérkőzésén 21 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a sikerhez az olimpiai bronzérmes és kétszeres Európa-bajnok kosaras.
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
TFSE–Sopron Basket 52–73 (8–22, 18–20, 12–19, 14–12)
Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Sopron javára.
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK
Jegyzőkönyvek később.
