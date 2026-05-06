A Honvéd játszhat a Fehérvárral az ötödik helyért a férfi kosárlabda NB I-ben

A vasárnapi első meccsen a fővárosiak 70–67-re diadalmaskodtak a DEAC otthonában. Ezúttal az amerikai Brandon Rush 24 ponttal járult hozzá a sikerhez.

A fővárosiak az Alba Fehérvárral találkoznak majd az ötödik helyért, a DEAC pedig a Sopronnal játszik a hetedikért.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Endo Plus Service-Honvéd–DEAC 92–70 (22–8, 23–18, 21–23, 26–21)

Ludovika Aréna, 400 néző. V: Kapitány, Söjtöry, Major.

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 16/6, Reizinger 2, Keller I. 6, Glisics 7, SIMMONS 8. Csere: RUSH 24/9, Simon K. 7/3, Dorogi, KOPÁCSI 9/6, RADÓ 8, Dócs 3/3, Nagy Á 2. Edző: Zlatko Jovanovics

DEBRECEN: TYUS 14/3, Mócsán, Wade 8/6, SZUBOTICS 18/6, Flasár B. 2. Csere: Varga F. 2, Osztojics 9, GÁL CS. 14/6, Pongó Máté 3/3, Gáspár M., Szász-Veres. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 5. perc: 11–6. 9. p.: 20–6. 13. p.: 30–11. 17. p.: 43–14. 22. p.: 47–32. 25. p.: 57–33. 29. p.: 64–47. 32. p.: 72–53. 35. p.: 81–58. 38. p.: 88–64. Kipontozódott: Varga F. (38. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Honvéd javára.

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Ez egy újabb szép eredmény a Honvéd számára, hiszen 2004-hez hasonlóan ismét ott vagyunk a legjobb hatban és harcolhatunk az ötödik helyért. Ez jól jellemzi a folytonosságot. Sokan azt mondják, hogy a negyeddöntős búcsú után nehéz ezeken a mérkőzéseken játszani, de én nem értem, hogy miért lenne az.

Pethő Ákos: – Nyilván bennünk van még a csalódottság az elbukott negyeddöntő miatt, ám ezen túl kell lépni. Itt már más célokért küzdünk, de ezekre a meccsekre is fel kell pörögni – ez most csak a második félidőre sikerült. A következő találkozón, a Sopron ellen már az első pillanattól ez kell. Jó szájízzel szeretnénk befejezni a bajnokságot.