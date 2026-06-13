Nemzeti Sportrádió

Labdákat és stoplis cipőket loptak az angol válogatottól Kansas Cityben

H. Á.H. Á.
2026.06.13. 06:56
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Üdvözlő tábla az angol csapat bázisán a Meadowbrook Hotelben Praire Village városkájában Kansas City agglomerációjában (Fotó: Getty Images)
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A Guardian arról számolt be szombaton hajnalban, hogy az Egyesült Államokban az első világbajnoki mérkőzésére készülő angol válogatott felszereléséből több mindent elloptak. A lap szerint labdákat és stoplis cipőket zsákmányoltak, s a rendőrség két, az esettel kapcsolatba hozható személyt már őrizetbe is vett.

Mint kiderült, elsősorban az edzések során használt labdát, valamint a mérkőzéseken a játékosok által viselt stoplis cipőket kaparintottak meg a tolvajok. A helyi rendőrség arról tájékoztatta a Guardiant, hogy az esettel kapcsolatban két személyt őrizetbe is vettek, s ezzel együtt továbbra is nyomoznak, mert az eltűnt felszerelés nem került elő.

Anglia magyar idő szerint szerdán este tíz órakor kezdi meg világbajnoki szereplését, mégpedig talán a legkeményebb csoportellenfél, Horvátország ellen, majd hat nap múlva, következő kedden Ghána lesz az ellenfél, végül újabb négy nap múlva, szombaton Panama ellen zárja a csoportkört Thomas Tuchel csapata.

 

 

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