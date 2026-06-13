Labdákat és stoplis cipőket loptak az angol válogatottól Kansas Cityben

Mint kiderült, elsősorban az edzések során használt labdát, valamint a mérkőzéseken a játékosok által viselt stoplis cipőket kaparintottak meg a tolvajok. A helyi rendőrség arról tájékoztatta a Guardiant, hogy az esettel kapcsolatban két személyt őrizetbe is vettek, s ezzel együtt továbbra is nyomoznak, mert az eltűnt felszerelés nem került elő.

Anglia magyar idő szerint szerdán este tíz órakor kezdi meg világbajnoki szereplését, mégpedig talán a legkeményebb csoportellenfél, Horvátország ellen, majd hat nap múlva, következő kedden Ghána lesz az ellenfél, végül újabb négy nap múlva, szombaton Panama ellen zárja a csoportkört Thomas Tuchel csapata.