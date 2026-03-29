Erős Gábor: Mindenki egyet akar, visszajutni az NB I-be

Három évvel ezelőtt, 2023 májusában búcsúzott a Vasas az élvonaltól, azóta a visszatérésről álmodoznak Angyalföldön, ám tavaly és tavalyelőtt is csupán a harmadik helyen végzett az együttes, így lemaradt a feljutásról. Mára azonban úgy tűnik, változott a helyzet, 23 forduló elteltével a második, feljutó helyen várja a bajnoki folytatást, úgy, hogy csupán két pont a hátránya az éllovas Budapest Honvéddal szemben, míg az üldöző, harmadik helyezett Mezőkövesd Zsóry tíz ponttal gyűjtött kevesebbet. Vajon mi változott a Vasasnál, mitől esélyesebb a feljutásra, mint az elmúlt két év bármelyikében?

Az egyik válasz a nyáron kinevezett vezetőedző, Erős Gábor tevékenységében keresendő. A 45 éves szakember az előző idényben a Kazincbarcika mestereként bizonyította, fiatal kora ellenére érti a dolgát, a „kiscsapatnak” számító Barcikát az NB I-be navigálta, úgy, hogy egy ponttal éppen a Vasast utasította maga mögé a tabellán. A szakember a klubvezetőség támogatásával azt az utat követve vágott bele a munkába, amelyet Nagy Miklós sportigazgató már korábban is kijelölt: a sikerre éhes, tapasztalt futballisták mellett a fiatal, lehetőleg saját nevelésű tehetségekre támaszkodva futballozni. Noha a bemutatkozó meccsén az Illovszky Rudolf Stadionban hatalmas pofonba szaladt bele a csapata, a Csákvártól elszenvedett 4–1-es vereség nem törte meg Urblík Józseféket, sőt, a három fordulóval későbbi, karcagi kudarc (0–1) után kilenc fordulón át tartó veretlenségi sorozat következett, melynek hatására a második helyen telelt a Vasas, s láthatóan azóta is folyamatosan fejlődik.

„Valóban, a klubon belül is hasonlóan vélekedünk – ismerte el megkeresésünkre Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője. – Az őszi sikeres szériát tavasszal megismételtük, úgy, hogy nyolc találkozón csupán Csákváron és Tiszakécskén játszottunk döntetlent, az összes többi meccsen győztünk. A szintén az élvonalba pályázó Mezőkövesd és Kecskemét ellen is nyertünk, ennek tudható be a velük szembeni tíz-, illetve tizenhárom pontos előny. Mindez egyértelműen a jól sikerült téli felkészülésnek tudható be, s természetesen annak, hogy a szakmai és a technikai stáb, a keret játékosai, a sportigazgató, az orvos, de még a szertárosok is egyet akarnak, visszajutni az NB I-be. Természetesen idő kellett az összecsiszolódáshoz, ahhoz, hogy újra egységes legyen az öltöző, ennek köszönhető, hogy mindenki látja a célvonalat, s tisztában vagyunk vele, nem bukhatunk el előtte.”

A szakembert 1+1 éves szerződés köti a Vasashoz, s arra voltunk kíváncsiak, a tetemes előny tudatában milyen tervei lehetnek.

„Elsősorban az, hogy megnyerjük a következő meccsünket – mondta nevetve Erős Gábor. – Aztán az, hogy ha lehet, bajnokként, a Honvédot megelőzve jussunk a legjobbak közé, minden más kérdés csak ezután jön. Minél több fiatalt, elsősorban az utánpótlásból felkerülő labdarúgót szeretnénk a keretbe építeni, jól haladunk ezen az úton, ugyanis szinte példa nélküli, hogy a Vasasban olykor tíz-tizenegy saját nevelésű futballista rúgja a labdát, s hogy jól teszik a dolgukat, bizonyítja, a mérkőzések többségét mi irányítjuk. A számok bennünket igazolnak, a tavaszi nyolc meccsen csupán három gólt kaptunk, míg tizennyolcat szereztünk. Ez a sok munkának, fegyelmezett futballnak, a motiváltságnak, az önbizalomnak, a csapat erejének, a fejek tisztaságának is betudható. Hét forduló maradt a bajnokságból, s minden megtörténhet, csak az nem, hogy a Vasas elbukik a célvonal előtt.”

24. FORDULÓ

Április 5., vasárnap

16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár

16.00: Karcagi SC–FC Ajka

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC

17.00: Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC

17.00: Kecskeméti TE–Szentlőrinc

19.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár