DVTK: megvan a stáb, próbajátékost és távozókat is bejelentettek

Alaposan átalakult a DVTK szakmai stábja, Takács Péter vezetőedző munkáját a 2026–2027-es idényben továbbra is másodedzőként segít Icsó Zsolt, aki mellé másodedzőként és videóelemzőként érkezik Simon László (a DVTK LSA korábbi edzője, 2024 óta Marco Rossi segítője videóelemzőként a válogatottnál) – mutatja be az új stábot a dvtk.eu. – A kapusokkal az egykori diósgyőri kapus, Somodi Bence foglalkozik majd, az erőnlétért felelős szakemberként Hanák Attila folytatja, illetve Dobos Attila visszatér (korábban 85 mérkőzésen játszott Diósgyőrben, illetve dolgozott Bódog Tamás, Fernando Fernández és Feczkó Tamás stábjában is, legutóbb pedig Vitelki Zoltán munkáját segítette a DVTK második csapatánál). Úgyszintén marad az adatelemező, Bakó Botond. Egyúttal az is eldőlt, hogy Kriston István másodedző visszatér a DVTK Labdarúgó Sportakadémiára, valamint Tuska János kapusedző után Póti Krisztián videóelemző és Dobó László teljesítményedző is távozik.

A pénteki és szombati orvosi vizsgálatok és fizikai állapotfelmérés után vasárnap futóteszten vettek részt a diósgyőri labdarúgók, hétfőn pedig már labdás edzés szerepel a programban.

A szerződéssel rendelkező labdarúgók mellett sok fiatal jelent meg a foglalkozáson a DVTK akadémiájáról – írja az edzés kapcsán a klub honlapja. Közülük néhányan egész évben az első csapattal dolgoztak, Kiss Bálint, Farkas Ruben és Kiss László pedig a bajnoki hajrában mutatkozott be az élvonalban. Hozzájuk csatlakozik a kapus Lipóczi Benedek, valamint Krone Niklas és Vass László (az egykori diósgyőri labdarúgó, Vass László unokája, akinek az édesapja is focizott, majd edzősködött Diósgyőrben).

Úgyszintén az első csapattal kezdi meg a felkészülést a rutinos Szabó I Balázs, aki Diósgyőrben nevelkedett, ötször az élvonalban is pályára lépett, majd egy nagy kört megtéve az előző évben a DVTK tartalékban szerepelt. Rajtuk kívül Barna Dániel próbajátékosként vesz részt a foglalkozáson, a 18 éves, korábban U16-os válogatott szélső a német FSV Zwickau U19-es csapatától érkezett, Magyarországon megfordult már a Puskás Akadémia, a Szeged-Csanád GA és az ETO utánpótlásában is. Egy hétig szerepel tesztelésen, utána születhet döntés a szerződtetéséről.

Barna Dániel próbajátékra érkezett Diósgyőrbe (Fotó: dvtk.eu)

Egyelőre Diósgyőrben edzenek azok a légiósok is, akikkel június 30-i hatállyal szerződést bont a DVTK. A klub által közzé tett névsorból kiderül, hogy idetartoznak a légiósok, de nem készül a Diósgyőrrel a legutóbb az MTK-nál kölcsönben szereplő Jurek Gábor sem, aki információink szerint végleg a fővárosiakhoz kerülhet, míg az MTK fiókcsapatától, Kozármislenyből Babinszky Bence érkezhet Diósgyőrbe. Felmentést kapott az edzéslátogatás alól a tavaszi szezonra Izraelbe kölcsönadott francia-elefántcsontparti Christ Tiéhi és az előző idényben a Ferencvárostól kölcsönvett Varga Zétény is, aki az FTC-nél kezdte el a nyári munkát. Nem szerepelnek a felsorolásban azok a játékosok sem, akiknek a távozását már korábban bejelentette a klub, így Ivan Saponjics, Peter Ambrose és Lamin Colley sem.

A DVTK szakmai stábja

Vezetőedző: Takács Péter

Másodedző: Icsó Zsolt

Másodedző és videóelemző: Simon László

Kapusedző: Somodi Bence

Erőnléti edző: Dobos Attila

Rehabilitációs edző: Hanák Attila

Adatelemző: Bakó Botond

Sportigazgató: Vincze Richárd

A DVTK JELENLEGI KERETE (jelezve a játékosok születési dátuma, és a klub azt is feltüntette, kik a biztos távozók közülük)

Kapusok

Bánhegyi Bogdán (2004) – DVTK LSA

Lipóczi Benedek (2007) – DVTK LSA

Megyeri Gábor (2002)

Mezőnyjátékosok

Bárdos Bence (1998)

Barna Dániel (2007) – próbajáték

Bényei Ágoston (2003)

Bokros Szilárd (2000)

Yohan Croizet-Kollár (1992, francia) – távozni fog

Demeter Milán (2005) – DVTK LSA

Farkas Ruben (2008) – DVTK LSA

Holdampf Gergő (1994)

Lirim Kastrati (koszovói-olasz, 1999) – távozni fog

Kecskés Ákos (1996)

Kiss Bálint (2007) – DVTK LSA

Kiss László (2007) – DVTK LSA

Komlósi Bence (2005) – DVTK LSA

Nazar Kovalenko (2006, ukrán) – DVTK LSA

Niklas Krone (2008) – DVTK LSA

Marco Lund (1996, dán) – távozni fog

Sáreczki Szabolcs (2006)

Szabó I Balázs (1995) – DVTK II F4R

Szakos Bence (2007) – DVTK LSA

Szatmári Csaba (1994)

Tamás Márk (1994)

Alexander Vallejo (1992, spanyol) – távozni fog

Vass László (2006) – DVTK LSA

Hiányzók

Galántai Tamás (2006) – fogműtét miatt néhány napot kihagy

Mucsányi Márk (2001) – betegség

Lajcsik Vencel (2006) – kisebb sérülés miatt rehabilitációs munkát végez

Szlifka Zsombor (2007) – műtét után lábadozik

Felmentést kapott az edzéslátogatás alól

Jurek Gábor

Christ Tiéhi

Varga Zétény – a DVTK engedélyével a Ferencvárosnál kezdte el a munkát