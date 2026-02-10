NB I: Nyíregyházáról vett kölcsön védőt a Paks – hivatalos

Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, amely szerint a Paks a Nyíregyháza Spartacus középhátvédjével, Alaxai Áronnal erősíthet. A Magyar Kupa címvédője kedden hivatalosan is bejelentette az érkezőt, aki féléves kölcsönszerződést írt alá.

„Egyértelműen azért jöttem, hogy segítsem a társakat az éremszerzés felé vezető úton. Nagyon jó érzés a magyar csapatba megérkezni, és remélem, hogy hozzá fogok tudni járulni a csapat sikereihez” – fogalmazott az utánpótlás-válogatott Alaxai a Paks közleményében.



A 22 éves Alaxai karrierje Egerből indult, majd a Mezőkövesd utánpótlásából 2016-ban a Puskás Akadémiához került, ahol végigjárta a ranglétrát. 2022 nyarától kölcsönben egy évet Csákváron futballozott, majd 2023 közepén igazolta át a Nyíregyháza.

A 185 centiméter magas játékos volt U18-as, U19-es és U21-es magyar válogatott is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Alaxai Áron (Nyíregyháza)

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Bévárdi Zsombor (MTK), Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)

Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Vane Jovanov (északmacedón, NK Varazdin – horvát), Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)

Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, Radnicski Nis – Szerbia), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Alaxai Áron (Paks)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –