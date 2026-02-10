Középpályást vesz a Vasas, szerdától a csapattal edzhet – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.02.10. 14:36
A Vasas FC már korábban bejelentette, hogy előszerződést kötött Banó-Szabó Bencével, akit végül már most kivásárolnak kecskeméti szerződéséből (Fotó: vasasfc.hu, archív)
NB II Vasas Banó-Szabó Bence Kecskemét magyar átigazolás
A Nemzeti Sport információi szerint a Vasas labdarúgócsapata megegyezett a Kecskeméttel arról, hogy Banó-Szabó Bencét már most kivásárolják az angyalföldiek a nyáron lejáró szerződéséből.

 

A két NB II-es csapat, a Vasas és a Kecskemét korábban már bejelentette, hogy a KTE 26 éves középpályása, Banó-Szabó Bence nyártól, a kecskeméti szerződése lejártával az angyalföldieknél futballozik majd, ugyanis már előszerződést kötött a fővárosi klubbal.

A Nemzeti Sport értesülései szerint azóta a két klub megállapodott arról, hogy Banó-Szabó már most a Vasashoz szerződik, a piros-kék kivásárolják a még fél évig érvényes kecskeméti szerződéséből. Információink szerint a középpályás már szerdától a Vasassal készülhet.

Érdekesség, hogy a KTE-től négy év után búcsúzó Banó-Szabó éppen a Vasas ellen játszotta utolsó meccsét kecskeméti színekben, hiszen vasárnap csereként, a 60. percben lépett pályára a két csapat bajnokiján, amelyet az angyalföldiek nyertek meg 2–0-ra. A középpályás ebben az idényben 16 NB II-es bajnokin öt gólt és egy gólpasszt ért el. 

Ahhoz a meccshez kapcsolódó hír, hogy a Vasas csatárát, Pethő Bencét sérülés miatt kellett lecserélni, és elképzelhető, hogy  hosszabb kihagyás vár majd rá. Ezért várhatóan a Vasas az átigazolási hajrában már senkit sem enged majd el a támadói közül, hiába van érdeklődés egyes támadók iránt.

 

