NB I: kölcsönadta elefántcsontparti támadóját a Debrecen – hivatalos

A Debrecen szombati közleménye szerint Silue június 30-ig erősíti az OFK-t, amelynek opciós joga lesz a játékos végleges megvásárlására.



A 24 éves futballista 2024 nyarán csatlakozott a Lokihoz. Tíz NB I-es bajnokin egy gólt szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –