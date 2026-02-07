Nemzeti Sportrádió

NB I: kölcsönadta elefántcsontparti támadóját a Debrecen – hivatalos

2026.02.07. 13:39
Yacouba Silue nem sokat játszott a DVSC-nél (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC hivatalos honlapján bejelentette, hogy a csapat elefántcsontparti támadója, Yacouba Silue kölcsönben a szerb élvonalbeli OFK Beograd színeiben folytatja pályafutását.

A Debrecen szombati közleménye szerint Silue június 30-ig erősíti az OFK-t, amelynek opciós joga lesz a játékos végleges megvásárlására.


A 24 éves futballista 2024 nyarán csatlakozott a Lokihoz. Tíz NB I-es bajnokin egy gólt szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók:
Kölcsönbe távozók: Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion  – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Ezek is érdekelhetik