NB I: kölcsönadta elefántcsontparti támadóját a Debrecen – hivatalos
A Debrecen szombati közleménye szerint Silue június 30-ig erősíti az OFK-t, amelynek opciós joga lesz a játékos végleges megvásárlására.
A 24 éves futballista 2024 nyarán csatlakozott a Lokihoz. Tíz NB I-es bajnokin egy gólt szerzett.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –