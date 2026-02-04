Nemzeti Sportrádió

U-válogatott védekező középpályást vett kölcsön a Videoton

K. Zs.K. Zs.
2026.02.04. 15:36
Somogyi Ádám és Nikolics Nemanja sportigazgató (Fotó: vidi.hu)
Címkék
Honvéd labdarúgó NB II Somogyi Ádám Videoton magyar átigazolás
Somogyi Ádám személyében 18 éves U-válogatott védekező középpályás érkezett a Videotonhoz kölcsönbe a Budapest Honvéd FC-től – adta hírül szerdán hivatalos honlapján az NB II-es székesfehérvári labdarúgócsapat.

Somogyi Ádám Csepelen kezdett el futballozni, majd 2016-tól négy éven át a Videoton utánpótlásában játszott, így nem ismeretlen számára a közeg. Következett négy év a Puskás Akadémia utánpótlásában, 2024 nyarán igazolt a Honvédhoz, amelyben az elmúlt másfél idényben 30 NB II-es bajnokin lépett pályára.

 

Honvéd labdarúgó NB II Somogyi Ádám Videoton magyar átigazolás
