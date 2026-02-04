U-válogatott védekező középpályást vett kölcsön a Videoton

Somogyi Ádám Csepelen kezdett el futballozni, majd 2016-tól négy éven át a Videoton utánpótlásában játszott, így nem ismeretlen számára a közeg. Következett négy év a Puskás Akadémia utánpótlásában, 2024 nyarán igazolt a Honvédhoz, amelyben az elmúlt másfél idényben 30 NB II-es bajnokin lépett pályára.