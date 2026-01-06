Nemzeti Sportrádió

Komáromból igazolt középpályást a Gyirmót – hivatalos

2026.01.06. 17:00
Németh Tamás hivatalosan is Gyirmóton folytatja pályafutását (Fotó: gyirmotfc.hu)
Ahogy azt a Nemzeti Sport előre jelezte, Németh Tamás a labdarúgó NB III-ban szereplő Gyirmót FC Győr színeiben folytatja pályafutását.

Hivatalossá vált, amiről lapunk hétfőn már beszámolt: az NB III Északnyugati csoportját vezető Gyirmót kedden bejelentette Németh Tamás érkezését.

Szlovák területen ugyan, de nagyon közel lakom Győrhöz, így örömmel fogadtam a nagy terveket szövögető Gyirmót megkeresését – nyilatkozta a középpályás új klubja honlapjának. – Ezúton is szeretném megköszönni a komáromi gárda korrekt hozzáállását az átigazolási ügyemben. Most született me a kisfiam, így a családom miatt is fontos, hogy a közelükben maradhatok, ráadásul barátom, Rengel Péter kapusedző az új klubomnál. Tudom, hogy jó csapatba, remek játékosok közé kerülök, nagyon motivált vagyok, tisztában vagyok a célokkal, amelyek elérésében természetesen én is főszerepet akarok vállalni.”

A 26 esztendős, 185 centiméter magas játékos az elmúlt öt évben a Komáromi FC-ben szerepelt. A 2023–2024-es idényben, amikor a másodosztályt megnyerve a KFC felkerült a szlovák élvonalba, a liga év csapatába is bekerült. Németh elsősorban a védekező, valamint a szervező középpályás szerepkörében érzi legjobban magát, de belső védőként is bevethető.

Mint a klub honlapja hozzáteszi, távozók már voltak a csapatnál: Dobozi Krisztián, Katona Máté és Nagy Krisztián is máshol folytatja pályafutását.

20 órája

A Komárom középpályása a Gyirmót játékosa lesz – NS-infó

Viszont a KFC-vel készül a lilák korábbi játékosa, Domonkos Kristóf, akinek Rózsahegyen lejárt a szerződése.

 

 

