Az NB I-ből és Németországból is igazolt a Tatabánya

P. K.P. K.
2026.01.27. 15:18
Szalánszki Gergő és Prosser Dániel (jobbra) is Tatabányán folytatja a pályafutását (Fotó: facebook.com/OPUS TIGÁZ Tatabánya)
Horváth Ferenc Kazincbarcika Prosser Dániel Tatabánya NB III
Két új igazolást jelentett be kedden a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában 5. helyen telelő Tatabánya.

 

Az NB III-as Tatabánya bejelentette, hogy másfél év után visszatér a klubhoz Szalánszki Gergő, aki a 2023–2024-es idényben még tagja volt az NB III-ban bajnokságot nyerő tatabányai csapatnak, majd a Pécsi MFC-ben, legutóbb pedig a német hatodosztályú 1. FC Passauban szerepelt, az őszi szezonban.

Tavasszal Horváth Ferenc vezetőedző együttesét erősítheti a szintén most érkező,  31 éves támadó, Prosser Dániel is, akinek a távozását hétfőn jelentette be az NB I-es Kazincbarcika, az élvonalban ebben az idényben három meccsen lépett pályára.

 

