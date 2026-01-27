Az NB I-ből és Németországból is igazolt a Tatabánya

Az NB III-as Tatabánya bejelentette, hogy másfél év után visszatér a klubhoz Szalánszki Gergő, aki a 2023–2024-es idényben még tagja volt az NB III-ban bajnokságot nyerő tatabányai csapatnak, majd a Pécsi MFC-ben, legutóbb pedig a német hatodosztályú 1. FC Passauban szerepelt, az őszi szezonban.

Tavasszal Horváth Ferenc vezetőedző együttesét erősítheti a szintén most érkező, 31 éves támadó, Prosser Dániel is, akinek a távozását hétfőn jelentette be az NB I-es Kazincbarcika, az élvonalban ebben az idényben három meccsen lépett pályára.