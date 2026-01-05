Nemzeti Sportrádió

A Komárom középpályása a Gyirmót játékosa lesz – NS-infó

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.01.05. 20:42
Németh Tamás Gyirmóton folytatja pályafutását (Fotó: Komáromi FC)
Gyirmót FC Győr NB III Északnyugati csoport Gyirmót Komáromi FC NB III Niké Liga
A Komárom is megkezdte a felkészülést a Niké Liga tavaszi idényére, de már Németh Tamás nélkül, aki lapunk információi szerint Gyirmóton folytatja pályafutását.

A komáromi együttes tagjai hazai körülmények között edzenek, elsősorban a KFC épülő arénájától hat kilométerre fekvő dél-komáromi műfüves pályán. A csapattal készül a lilák egykori játékosa, Domonkos Kristóf is, akinek Rózsahegyen lejárt a szerződése.

A mai edzésen viszont hiányzott Németh Tamás, aki öt idényt töltött a KFC-nél. Ősszel kevesebb lehetőséget kapott, így várható volt, hogy télen klubot vált. A 26 éves játékos – aki korábban a Kazincbarcika labdarúgója is volt – tavasszal Gyirmóton folytatja pályafutását. Úgy tudjuk, a kreatív középpályás, akinek december végén megszületett kisfia, András, fél plusz két évre ír alá az NB III Északnyugati csoportjának éllovasához.

Radványi Miklós tanítványai január 13-án az osztrák GAK, január 18-án az ETO FC, január 24-én pedig az Ajka ellen lépnek pályára. A hónap végén Lengyelországba utaznak, ahol a Sosnowiec lesz az ellenfelük.

 

