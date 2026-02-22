Nemzeti Sportrádió

A Liu fivérek anyukája érzelmes bejegyzésben értékelte az olimpiát és fiai karrierjét

2026.02.22. 11:39
A Liu fivérek édesanyja büszkén értékelte a fiai pályafutását és üzent a kárörvendőknek (Fotó: Facebook/Szabinana)
téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026 Szabó Szabina Liu Shaoang Liu Shaolin Sándor
Érzelmes posztban értékelte a milánói-cortinai téli olimpiát és fiai karrierjét Szabó Szabina, a korábban magyar színekben olimpiai bajnoki címet szerző Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang édesanyja, akinek immár kínai zászló alatt versenyző fiai közül Shaolin nem szerepelhetett a milánói versenyeken, és Shaoang teljesítménye is elmaradt a várakozásoktól.

Az édesanya leírta, hogy a milánói olimpia volt az első, amelyen személyesen szurkolt.

„Erre nincsenek igazán szavak. Egyszerre volt szívszorító és szívmelengető. Egyszerre volt fájdalmas és végtelenül gyönyörű. Egy édesanya életében ez felbecsülhetetlen ajándék” – írta a Facebook-bejegyzésében. 

„Láttam őket országos bajnokságokon, világbajnokságokon, világversenyeken. Láttam, ahogy újra és újra felállnak, ahogy küzdenek, ahogy történelmet írnak. És kimondhatatlan büszkeséggel mondhatom ki: két olimpiai bajnok fiam van — Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang. Ők nem most váltak bajnokká. Láttam az első bizonytalan lépéseiket. Láttam, amikor elestek — és láttam azt is, hogy mindig felálltak. A bajnok nem a dobogón születik. A bajnok azokban a pillanatokban születik, amikor elesik, és mégis feláll” – folytatta Szabó Szabina, aki szerint a milánói olimpiát nem szabad kudarcként értékelni.

Írt a sikerek mellett a korábbi kudarcokról is, valamint üzent azoknak, akik kárörvendve fogadták a fivérek szereplését.

„Tudom, mennyi fájdalom, mennyi lemondás, mennyi csendes küzdelem volt mögötte. (…) És igen… voltak nehéz pillanatok is. Voltak bántó kommentek. Anyaként fáj látni, hogy emberek, akik maguk is valakinek a gyermekei, szülei, nagyszülei, mennyi bántást tudnak kimondani. Néha elgondolkodom azon, mi van az emberek szívében – folytatta. –  Sajnálom azokat az embereket, akikben ennyi rosszindulat van. De azt is tudom, hogy nagyon kevesen képesek arra, amit ti véghez vittetek. Nagyon kevesen képesek ilyen áldozatokra. Nagyon kevesen képesek ilyen erőre. Szívből gratulálok minden sportolónak, aki most nyert. Tudom, mennyi munka van mögötte.”

A bejegyzését így zárta: „Köszönöm ezt a 22 évet. Köszönöm a példát, amit mutattatok a világnak. Ti nem vesztesként búcsúztok. Ti bajnokként éltek tovább.”

 

