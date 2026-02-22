A Liu fivérek anyukája érzelmes bejegyzésben értékelte az olimpiát és fiai karrierjét

Az édesanya leírta, hogy a milánói olimpia volt az első, amelyen személyesen szurkolt.

„Erre nincsenek igazán szavak. Egyszerre volt szívszorító és szívmelengető. Egyszerre volt fájdalmas és végtelenül gyönyörű. Egy édesanya életében ez felbecsülhetetlen ajándék” – írta a Facebook-bejegyzésében.

„Láttam őket országos bajnokságokon, világbajnokságokon, világversenyeken. Láttam, ahogy újra és újra felállnak, ahogy küzdenek, ahogy történelmet írnak. És kimondhatatlan büszkeséggel mondhatom ki: két olimpiai bajnok fiam van — Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang. Ők nem most váltak bajnokká. Láttam az első bizonytalan lépéseiket. Láttam, amikor elestek — és láttam azt is, hogy mindig felálltak. A bajnok nem a dobogón születik. A bajnok azokban a pillanatokban születik, amikor elesik, és mégis feláll” – folytatta Szabó Szabina, aki szerint a milánói olimpiát nem szabad kudarcként értékelni.

Írt a sikerek mellett a korábbi kudarcokról is, valamint üzent azoknak, akik kárörvendve fogadták a fivérek szereplését.

„Tudom, mennyi fájdalom, mennyi lemondás, mennyi csendes küzdelem volt mögötte. (…) És igen… voltak nehéz pillanatok is. Voltak bántó kommentek. Anyaként fáj látni, hogy emberek, akik maguk is valakinek a gyermekei, szülei, nagyszülei, mennyi bántást tudnak kimondani. Néha elgondolkodom azon, mi van az emberek szívében – folytatta. – Sajnálom azokat az embereket, akikben ennyi rosszindulat van. De azt is tudom, hogy nagyon kevesen képesek arra, amit ti véghez vittetek. Nagyon kevesen képesek ilyen áldozatokra. Nagyon kevesen képesek ilyen erőre. Szívből gratulálok minden sportolónak, aki most nyert. Tudom, mennyi munka van mögötte.”

A bejegyzését így zárta: „Köszönöm ezt a 22 évet. Köszönöm a példát, amit mutattatok a világnak. Ti nem vesztesként búcsúztok. Ti bajnokként éltek tovább.”